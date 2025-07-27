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少林寺網紅方丈釋永信傳被帶走調查 少林寺稱等官方消息

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
河南嵩山少林寺「網紅方丈」釋永信傳被帶走調查引熱議。圖為嵩山少林寺方丈釋永信（左）2024年在於亞塞拜然舉行的聯合國氣候變化大會信仰館發言。（圖／取自中新網）
河南嵩山少林寺「網紅方丈」釋永信傳被帶走調查引熱議。圖為嵩山少林寺方丈釋永信（左）2024年在於亞塞拜然舉行的聯合國氣候變化大會信仰館發言。（圖／取自中新網）

河南嵩山少林寺「網紅方丈」釋永信傳被帶走調查引熱議，少林寺方面回應「等官方消息」。

近期大陸網路傳出釋永信被帶走調查，鳳凰周刊報導，經聯繫少林寺客堂電話進行求證，但對方始終處於關機狀態。隨後聯繫到少林寺內三位法師，求證分別被告知「等官方消息」、「不清楚」，以及被掛斷電話。

釋永信的個人微博開通於2018年3月20日。截至今年7月24日，釋永信的微博開通時間為2,683天，共發布微博4,005條，平均每天約1.5條。到目前為止，釋永信的微博有粉絲87.8萬。但近日其微博突然停更，最近一條微博的發布時間為7月24日早6點58分。

釋永信俗名劉應成，1965年生，曾任第九至十二屆全國人大代表、現任少林寺方丈、河南省佛教協會會長、中國佛教協會副會長。釋永信為外人關注的是其將少林寺商業化經營，釋永信在2008年於少林寺開通淘寶店鋪，開始銷售禪修用品、少林元素等文創作品。此外，他提倡「中國佛教走出去」，先後在柏林、倫敦、洛杉磯等地建立海外文化交流中心。不過，將少林寺商業化也長期在輿論界引起正反兩方議論。

而釋永信個人爭議性也高，他在少林寺私生活受到議論，2011年傳出嫖娼、包養學生，2015年大陸社會爆出釋永信侵佔善款，但最後這些傳聞都不了了之。

法師 佛教 少林寺

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