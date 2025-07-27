傳少林寺方丈釋永信被帶走調查 少林寺：等官方消息

26日上午起，大陸網上即盛傳少林寺方丈釋永信被帶走調查。對此，《鳳凰周刊》向少林寺客堂電話進行求證，但對方電話一直處於關機狀態。《鳳凰周刊》隨後聯繫到少林寺三位法師，求證時分別被告知：「等官方消息」、「不清楚」，以及被掛斷電話。

湖北日報旗下新媒體《極目新聞》指出，釋永信個人微博於2018年3月20日開通，截至今年7月24日，釋永信的微博開通時間為2,683天，共發布微博4,005條，平均每天約1.5條。到目前為止，釋永信的微博有粉絲87.8萬。

但釋永信的微博近日突然停更，最後一則微博發布時間為7月24日6時58分。而在這則貼文下方有網友留言：「換地方吃齋了嗎？」「快想辦法救出來師父吧！」「好好改造」「因果不空」。

根據《百度百科》空開訊息，釋永信，俗名劉應成，1965年9月6日出生，安徽潁上人，中共第九至十二屆全國人大代表，現任河南省佛教協會會長、中國佛教協會副會長。

1981年，釋永信前往少林寺出家，並拜方丈行正長老為師。1987年，行正長老圓寂，釋永信擔任少林寺管委會主任，主持寺院事務。1999年，釋永信成為少林寺第三十代方丈。但其作風與形象與一般人對出家師父的認知存在不小的差距。