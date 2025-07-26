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成都世運會首辦火炬傳遞 陸找台胞當火炬手

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
7月26日，林書任作為成都世運會台胞火炬手在三星堆博物館站參與火炬傳遞。成都世運會執委會供圖
7月26日，林書任作為成都世運會台胞火炬手在三星堆博物館站參與火炬傳遞。成都世運會執委會供圖

2025成都世界運動會將於8月7日至17日舉行，大陸今在成都、德陽、眉山三個城市進行世運會的首次火炬傳遞，首站在三星堆博物館內進行，第一棒火炬手是巴黎奧運藝術體操冠軍黃張嘉洋，最後一棒是奧運六金桌球名將馬龍。值得注意的是，陸方還安排紮根四川大涼山種橄欖樹的台青林書任，擔任唯一的台胞火炬手。

據央視新聞，成都世運會火炬傳遞於今天（26日）舉行，這也是世運會歷史上的首次火炬傳遞。

據指出，成都世運會火炬傳遞活動為期1天，主要在成都、德陽、眉山三個城市進行，總里程11公里，共有120名火炬手參與其中。

26日上午，在三星堆博物館舉行火種採集暨火炬傳遞啟動儀式，接著，將前往金沙遺址博物館、大熊貓繁育研究基地、武侯祠、三蘇祠、興隆湖濕地公園等五個點位分段傳遞。在首站三星堆博物館，首棒火炬手是成都本地人、巴黎奧運藝術體操冠軍黃張嘉洋，最後一棒火炬手則是大陸桌球球奧運冠軍馬龍。

據中新網，在三星堆博物館站，陸方還安排唯一的台胞火炬手，為紮根大涼山11年的林書任參與火炬傳遞。

報導稱，林書任的父親林春福1987年來到大陸投資興業，後，林書任對大陸心生嚮往，不僅前往北京大學國際關係學院攻讀博士學位，還於2014年前往涼山州，與父親一同在當地種植油橄欖樹、生產橄欖油。

林書任說，這份傳遞火炬的榮譽屬於所有在大陸奮鬥、為兩岸交流融合貢獻力量的台灣青年。他還表示，希望更多台灣青年舉起屬於他們的火炬，成為兩岸融合發展的火炬手。

本屆2025成都世界運動會將於8月7日至17日舉行，共有34種運動種類，中華隊共計119名選手，參加14個運動競賽。昨天，總統賴清德出席中華奧會和體育署為選手舉辦的授旗儀式，期勉選手凱旋。

成都世運會火炬傳遞於今天（26日）舉行，這也是世運會歷史上的首次火炬傳遞。央視新聞
成都世運會火炬傳遞於今天（26日）舉行，這也是世運會歷史上的首次火炬傳遞。央視新聞

運動 博物館 巴黎奧運

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