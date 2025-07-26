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社民連解散後 前主席陳寶瑩：生命重心不知在哪裡

中央社／ 台北26日電

香港政黨社會民主連線6月29日宣布解散，最後一任主席陳寶瑩日前受訪時表示，心情仍未沉澱，「突然生命重心不知在哪裡」。

陳寶瑩日前接受香港民主黨前主席劉慧卿的網台節目「ChatDP with Emily Lau」訪問時表示，社民連已解散接近一個月，她心情未沉澱，仍然有些忐忑，對前路仍沒有具體想法。

陳寶瑩說，過去幾年社民連會定時在街頭擺攤宣傳主張、做政策研究及發表意見等，社民連解散後，她感到「突然生命重心不知在哪裡」。

香港政府不時提到社會存在「軟對抗」，陳寶瑩表示，「軟對抗」的打擊面更大，當局想將所有有組織的力量瓦解，現在做任何事都要三思。

她說，最關注的是對言論自由的打壓已擴大到普通人的層面，希望市民要找到適合自己的平衡點，堅持自己的思想自由及發言權，又能保護自己。

陳寶瑩說，「打壓是預料到的，只能跟自己說，當你想伸張自己權益時，不會零風險，一定有風險，風險估計不到，視乎大家想追求什麼，衡量自己可以承受（風險）的程度」。

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