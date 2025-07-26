中國逾10萬人偷拍群組涉違法 微博熱搜疑遭壓制

近期有中國網友在社群平台上稱，一個由超過10萬名中國男性組成的「MaskPark樹洞論壇」群組散播偷拍影片，影片內容為在公共場合偷拍陌生女性及偷拍周遭熟識女性。該話題在微博上的討論量，遠超排名第一的話題，但未上熱搜榜，話題疑似遭平台壓制。

據南方都市報25日報導，有不少網友在中國的社群平台發文稱，一個由超過10萬名中國男性組成的「MaskPark樹洞論壇」境外群組散播偷拍影片，該群族旗下設立20個分群，主題與色情內容相關，其中最大群組的規模達90萬人。

有網友指稱，該群組的網友會上傳偷拍陌生女性的內容。從其提供的圖片顯示，群組內販售的針孔攝影機，裝在水杯、打火機等物品當中，有些攝影機會24小時無間斷偷拍；偷拍場景擴及公共廁所、地鐵和商場等地；遭偷拍的對象年齡跨度大，甚致也有兒童被偷拍。另外，也有網友主動上傳前女友、女友、妻子、女兒等親人的隱私照片。

報導引述知情人士momo說法。她稱，此偷拍群組發布許多陌生人隱私部位的影片，部分私密影片可獲利，同步衍生出販售針孔攝影機的產業，「訂閱者會自己聯繫賣家購買針孔攝影機。之前能搜到的群組大概有10幾個，最多的一個群組有22萬的訂閱量」。

報導提到，該事件曾在18、23日上過社群平台熱搜，該群組隨即上傳防走丟的備份網站，目前「MaskPark樹洞論壇」最大群組已被關停。知情人士表示，很多規模相對較小的群組仍存在。

一名受害者表示，今年5月收到一則來自陌生帳號的訊息，對方聲稱持有她的私密影片和照片，並提供群組「MaskPark樹洞論壇」的網址。她發現自己的私密照片、影片及社群帳號，被前男友公布在群組中。

該名受害者表示，前男友已將證據刪除，因此後續報警維權也不了了之。她說，在該群組的網友也相當謹慎，群組內的聊天內容都不得截圖保存，該群組的成員全匿名，僅透過ID交流，隱蔽性極強。

據她觀察，5月初時成員顯示為8萬多人，至6月底事件曝光前，訂閱人數已超過10萬。

新京報昨天發布評論稱，雖然Telegram平台公司及伺服器在境外，且匿名ID機制為犯罪主體提供避風港，但此事中的不少上傳者、傳播者、牟利者、受害者等，都可能在中國境內，應受中國法律管轄。對涉嫌違法犯罪者，當「應抓緊抓」。

目前在中國社群平台上有眾多呼聲，希望有更多中國媒體報導此事。其中，也有不少網友提及，2022年中國發生的「小白菜」事件、2023年英國廣播公司（BBC）追查中國男子團隊販售偷拍片一事，呼籲關注偷拍亂象。

據鳳凰周刊3年前報導，中國有個名為「小白菜」的線上群組，成員約有5萬多人，群組內的網友將未成年少女比喻為「小白菜」，透過與未成年少女聊天，進而要求對方公開私密照片，再到群組內販售私密照。

2023年BBC報導揭露，在日本的中國人經營販賣「癡漢」猥褻短片，拍攝地點通常是在地鐵、公車等公共場所，在日本、韓國、台灣和香港等地拍攝。其中，他們每月可從位在中國的提供者中得到30至100部影片。該網站有超過1萬名付費會員，其中大部分是中國男性。

截至今天中午，「境外論壇傳大量中國女性私密照」的標籤在微博上的閱讀量達2.5億，討論量達26萬，但未名列在微博熱搜榜。微博熱搜排名第一的討論話題，標籤閱讀量僅1.2億，討論量僅3.8萬。