「Labubu很醜」…俄聯邦委員會主席呼籲俄羅斯積極開發原創商品

泡泡瑪特旗下IP產品「Labubu」受到全球消費者追捧與喜愛，商品常常供不應求，俄羅斯聯邦委員會主席馬特維延科25日對此表示，Labubu很醜但全世界為之著迷，呼籲俄羅斯要積極開發原創商品，讓「俄羅斯Labubu」更具國際影響力。

據俄媒「今日俄羅斯RT」的微博，馬特維延科在一場會議上表示，一位中國商人設計了一款玩偶，「好像叫Labubu，很醜！簡直無法直視！但全世界都為之著迷。」

她提到，大家都把這款玩偶掛在包上，很時尚也很潮流，至於他們是用什麼方法買到的，不得而知。這位中國商人依靠這個玩偶在世界上賺了數十億。

馬特維延科表示，自己舉這個例子，是因為俄羅斯娃娃已經不能驚艷世界了，俄羅斯沒有這樣前沿、新穎、具有創新的產品能在國內受到歡迎，並且能成為世界時尚潮流。

據報導，馬特維延科表示，這並非是負面評價，而是借此呼籲俄羅斯積極開發具有國際競爭力的原創商品，從而使其成為國際市場的時尚潮流，「我們必須加快推進這項工作，讓『俄羅斯Labubu』在國際上更具影響力」。