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中國東北6名大學生參觀礦企溺亡　官方提高層級調查

中央社／ 北京25日電

6名中國東北大學學生日前參訪內蒙古一間選礦廠時，墜入浮選槽溺亡。內蒙古自治區政府已成立事故調查組，提級調查整起事故；目前涉事企業的3名人員被採取刑事強制措施。

綜合央視新聞、澎湃新聞等陸媒報導，23日上午，就讀中國東北大學的6名學生在中國黃金集團內蒙古礦業有限公司烏努格吐山銅鉬礦選礦廠參觀學習時，因格柵板脫落墜入浮選槽溺亡。另有1名老師受傷。

根據中青報，24日下午最新事故情況調查通報顯示，已初步查明事故原因是浮選槽上方格柵板一側的鋼焊縫存在陳舊性裂紋，事發當天超過負荷瞬間斷裂，致格柵板脫落。事故調查組發現，涉事企業2月時雖有局部更換格柵板，但未對全部焊縫做無損檢測；事發地點也未有日常承載標識，未限定同時站立人數。

內蒙古自治區政府已成立事故調查組，對這起事故提級調查。調查組已進駐事故現場，展開相關工作。報導提到，事發單位是中金黃金公司下屬的選礦廠，其母公司是中國黃金集團，屬於國資委直接管理的央企，行政級別高，提級調查有助於推動全面調查。

目前，涉事廠房全線停產整頓；企業分管安全副總經理、廠房主任、當日監護人員3人被採取刑事強制措施；東北大學已啟動校內問責，暫停所有赴礦山現場實習，並成立家屬善後專班；企業與學校已同6名遇難學生家屬取得聯繫，正依「工傷保險條例」及「生產安全事故賠償辦法」協商賠償。

報導稱，此次學生到訪參觀礦企的原因是，浮選生產實習是東北大學礦物加工工程學系人才培養的重要環節，為必修課程。其中，到訪浮選廠房學習是必要環節，此次參加現場實習的共有51名大學生及4名教師。

事故發生後，中國有多所大學緊急發出暑期實踐安全提示，包括北京大學、遼寧大學、吉林大學、中南財經政法大學等。部分通知提醒，學生在實習時進入企業、工地等場所時，嚴格遵守其安全要求，按規定穿戴安全帽、防護服；在工作場所安全方面，留意工作區域消防通道、應急出口位置，熟悉滅火器等設備使用方法等。

格柵 內蒙古

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陸6大學生參觀礦場墜槽亡 該廠已停產「十多天前才開安全會」

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