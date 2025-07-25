台商進軍上海農業大區崇明島 打造「農業黃埔軍校」助青年孵化農業夢

位於長江出海口的崇明島，是上海市的農業大區。有台商在這裡以台灣精緻農業、自然農法架構，打造生態農園，希望將來能向外輸出種苗、技術，並成為新一代台灣青農到大陸創業的「農業黃埔軍校」。

崇明六六九生態園成立僅半年，初期投入占地40畝（約2.66公頃），以台灣精緻農業、自然農法耕種，堅持不打農業、不施化肥，作物包含羊肚箘、紫糯玉米、百香果、地瓜葉等，也透過稻鴨共生種植稻米。農場以外也經營民宿，並舉辦農業相關營隊，以「農文旅」模式經營。

生態園創辦人、崇明台協會長、上海台協永農工委會主委劉達緯表示，強調「農」擺在首位，意味著要先能做到農業有產出，如果每一個大棚都能滿足支出，消費者到生態園買農產品、住宿、吃飯所產生的效益就會是「多出來的」。

展望未來，劉達緯說，未來定位是打造成整個崇明的「農文旅」公司，不僅止有這個基地，要有溢出的效應，除了擴大生產地，還要輸出種苗、技術，建成民宿聯盟等，複製生態園的成功模式，「大陸市場這麼大，只要有一樣是對的就可以做很大了。」

在滬台農業交流上，劉達緯提到，除了搭建兩岸農業訊息互換和技術交流平台，兩岸現在都找不到年輕人從事農業，因此他將把農場打造成「台灣農民在大陸創業的黃埔軍校」，建立兩岸農業青年創新創業合作孵化交流培訓中心，透過合夥，為台灣年輕人提供輔導、技術和部分資金，否則兩岸的農業環境、土地政策相差太多，不懂的話容易踩雷。

另一名在崇明島上的台商吳宗哲，是上海耕旺園藝總經理，目前正有一項蝴蝶蘭基地在崇明建設中，預計今年底建成，未來將成為蝴蝶蘭種苗供應中心，會從國外引進新品種後在基地試種並生產。他從2003年到上海從事蝴蝶蘭花藝事業，並在2008年開始本地化生產，基本上僅從海外引進種源，生產流程會在上海完成。

吳宗哲提到，各地消費者喜愛的蝴蝶蘭顏色不盡相同，例如上海人不喜歡大紅色，偏愛粉色、白色，北京則要越紅越好，相比進口花卉，本地化生產可以更快瞭解本地市場需求，接軌消費者的喜好。此外，目前大陸最大蝴蝶蘭生產基地在雲南，由於當今物流太發達，使得上海成為百家爭鳴之地，在本地生產則可體現沒有經過長途運輸、耐擺度較高等特色。

崇明島上還有一家台商經營的崇台融合餐廳「知瑤小廚」。老闆劉育韋介紹，餐廳菜品以「融合菜」「特色菜」著稱，包含台灣菜、崇明菜，甚至川湘菜、粵菜都有，有些菜是他「想到什麼就做什麼」的天外飛來一筆。例如，甜口的崇明糕炒入蔥段、洋蔥、醬汁成了一道鹹口菜。他分享，在大陸做台灣菜，包含食材的來源和調料未必和台灣相同，因此會思考如何結合台灣的做法和在地的食材。

劉育韋表示，「知瑤小廚」在2021年「最艱苦」的疫情期間開幕，但因為消費者不能離開上海市區，開始在市區周邊旅遊因此來到崇明島，餐廳反而「因禍得福」。2024年再將餐廳隔壁的倉庫改建成咖啡廳。他希望前來的顧客可以放鬆，享受眼前的餐食。