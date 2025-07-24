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陸大學生赴礦場實習 6人墜入浮選槽溺斃

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

六名東北大學學生，廿三日參觀大陸央企中國黃金集團旗下的內蒙古礦業有限公司時，因格柵板脫落全數墜入浮選槽死亡。涉事工廠已經停產，內蒙古自治區政府已成立調查組提級調查。

新華社報導，東北大學六名學生二十三日赴中國黃金集團內蒙古礦業有限公司烏努格吐山銅鉬礦選礦場參觀學習浮選工藝過程中，因格柵板脫落墜入浮選槽。六人被救出後，醫護人員確認均已溺亡。另有一名老師受傷。

校方表示，遇難者是東北大學資源與土木工程學院礦物加工工程專業的學生。這場參觀活動是學校組織的實習，要求該專業大三升大四約五、六十名同學全員參與，與畢業要求掛鉤。一名來自重慶的溺亡男生非常優秀又貼心，今年剛保送入研究所，他是該村的第一個大學生，還考上了「九八五」（大陸一流大學）。

央廣網報導，涉事的中金內蒙古礦業二○二一年被發現廿七條隱患。在二○二四年，中金內蒙古礦業還因未批先建，企業和主管負責人共被罰款五十一點八萬元人民幣。

實習 內蒙古 大學生

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