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GDP逾千億人民幣 陸「千億縣」去年增至62個
《2025中國縣域經濟高質量發展研究》23日發布數據顯示，2024年，中國GDP超千億元（人民幣，下同）的「千億縣」數量從上一年59個增至62個。
中新社報導，賽迪顧問旗下賽迪方略主辦的2025縣域經濟創新發展論壇當日在北京舉行。賽迪顧問副總裁、賽迪方略總經理兼縣域經濟研究中心主任余德彪發布報告時表示，「千億縣」逐漸成為縣域經濟高質量發展的「壓艙石」。
報告顯示，2024年「千億縣」數量增加到62個，GDP超900億元的準「千億縣」達到21個，800億元以上縣域數量超過100個，700億元以上縣域接近150個，未來準千億縣數量將持續增加，競爭持續加劇。
報告共分六大章節，重點關注超強縣、千億縣、大城市周邊縣、陸地邊境縣、沿海縣、工業大縣、農業強縣、文旅名縣等不同縣域發展特點和成果，系統評價中國縣域經濟高質量發展情況。
報告中的百強縣評估結果顯示，東部地區占67席，中部地區占18席，西部地區占12席，東北地區僅占3席，東部地區優勢明顯。江蘇省、浙江省、山東省三省表現突出，分別占25席、15席和12席，百強縣前10名中江蘇省獨占6席，並包攬前3位（昆山、江陰、張家港、常熟、太倉、宜興）。
余德彪表示，2024年縣域經濟總量穩步上升，財政實力企穩回升，但區域間差距拉大，工業壓艙石作用凸顯，產業結構持續優化。縣域梯隊總體呈現「頭部領跑，中部擴容」特徵，千億縣引領、準千億縣追趕，部分縣域加快實現跨越式發展。
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