上海崇明台商扎根 台灣精緻農業精神在地發芽

上海崇明島一處2.6公頃生態園正在複製台灣精緻農業精神。台商表示，兩岸農業各有優勢缺點，台灣在農作物生長觀察、檢視的細緻度是強項，彼此可以交流、互習所長。

崇明島被定位為生態島，產業主攻農業、休閒。台商、上海市台協永續農業工委會主委劉達緯於崇明島開拓一處生態園，基地面積達16.6公頃，目前使用面積為2.6公頃，致力於推廣農業教育、農事體驗、生態觀察。

劉達緯期待能將台灣精緻農業理念落實在崇明島。他說，兩岸農業各有優缺點，台灣精緻農業走小農經濟，會拿個紀錄本在田園間觀察農產品生長、每天寫報告，這是台灣精緻農業的特色，兩岸市場規模、運作不大相同。

他提到，中國農業善於導入AI技術等數位科技，農業推廣與銷售的商業模式也與台灣不一樣，兩岸農業可以相互交流學習，期待可使生態園成為兩岸農業技術與人才交流基地；目前兩岸農業遇到的困難同為「年輕人不願意投入農業」。

「我不希望年輕人來創業，希望他們不要太冒進」，劉達緯直言，中國市場潛力大，不過不建議年輕人貿然前來在農業領域創業，原因在於對於土地性質不熟悉，還有土地政策與台灣非常地不同，「不懂的話，會踩雷的」。

劉達緯建議，年輕人有意願在中國農業領域發展的話，可以先從找到合作對象開始，透過孵化、孕育的過程，逐漸熟悉在地狀況，有成功的模式可以複製，如果一開始貿然地投入資金，失敗機率恐會很高。

台商、上海耕旺園藝總經理吳宗哲主營蝴蝶蘭生產、銷售，他在2003年赴上海發展，同期蝴蝶蘭生產有18家台商，目前僅剩其1家持續經營，其他台商另赴他地。吳宗哲認為，率先實現100%本地化是使其「存活」下來原因。

吳宗哲表示，中國內需市場東南西北消費者喜好全部不同，北京喜歡大紅、上海排斥黃色，每個市場對於品種、顏色、規格的需求不盡相同，實現生產在地化可以快速地接軌消費者喜好、降低耗損。

吳宗哲坦言，目前消費大環境不是很好，將會更加著重在花的賞期的延長，一盆蝴蝶蘭賞期約1至2個月，目前正在反覆測試，希望可以做到消費者買回一盆蝴蝶蘭，花期長達3至4個月或更久。

台資餐廳創辦人劉育韋在崇明島開設以「台灣菜」為主調的餐廳。劉育韋笑稱，由於崇明島上大多為「農家樂」型態餐廳，期望可以用台灣菜做出市場區隔，由於有些食材、調味料在地取得不易，為了盡量還原台灣菜口味，必須多次做出調整、嘗試，用在地食材去與台灣口味做出調和。

劉育韋坦言，由於目前經濟大環境較過往差了一些，消費降級對於餐飲事業影響很大，對於餐廳經營者來說，消失的那塊消費版圖，必須想辦法去彌補起來，餐廳生意不是太好做，不過機遇與挑戰永遠都會在。