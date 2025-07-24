中國網紅自營衛生棉被控致癌物超標 逾30人罹癌

中國直播帶貨網紅辛巴再陷消費爭議，其自創的衛生棉品牌「棉密碼」，被控多項產品檢出超高量的致癌物「硫脲」，有30餘人自訴因此罹患甲狀腺癌。辛巴曾公開宣稱其衛生棉有1000萬用戶。

陸媒新京報今天發布獨家調查報導，指消費者集體送檢的檢測報告顯示，從2019年9月到2025年1月，多個批次的「棉密碼」茶氧夜用衛生棉、茶氧日用衛生棉等產品均檢出超高含量硫脲。

另一份由上海複達檢測技術集團有限公司出具的檢測報告顯示，今年6月，某官方機構送檢的14份樣品中，「棉密碼」僅有一個批次未檢測出硫脲。

硫脲是一種在工業、農業、醫藥領域廣泛應用的含硫有機化合物，被國際癌症研究機構（IARC）列為3級致癌物。

「棉密碼」是網紅直播主辛巴（辛有志）在2017年自創的品牌，號稱「辛巴親自參與研發的第一款產品」，也是他成立的辛選集團旗下自營品牌，辛巴曾在直播中自稱有1000萬用戶。

陸媒信息時報引述業內人士稱，「棉密碼」8年累計銷售額高達人民幣33.3億元（約新台幣136億5300萬元）。

報導說，「棉密碼」多個產品系列號稱採用茶多酚衛生棉晶片，主打「抗氧化」效果。然而調查發現，這正是檢出硫脲的重災區。衛生棉晶片為何會檢出硫脲？專家分析稱，硫脲有抗氧化劑的典型特徵，且其價格低廉，不排除可能人為添加硫脲以替代成本更高的抗氧化劑茶多酚。有業內人士透露，這在行業內已不是秘密。

報導引述長期研究硫脲的專家說，硫脲是一種中、低毒的化學品，急性毒性不高，但長期暴露可能導致較高的生物健康風險。在細胞和動物實驗上發現，硫脲可誘導甲狀腺功能障礙、肝毒性、生殖毒性以及免疫毒性。

新京報獲取一份統計表顯示，有數百名「棉密碼」消費者提供產品使用後的回饋訊息，其中有30餘人自訴患有甲狀腺癌，同時回饋其它接觸硫脲的關聯病症，均稱長期使用「棉密碼」衛生棉，並出示有多年購買的訂單截圖。

統計表中，約35%的家庭中未成年女兒與母親長期共同使用「棉密碼」衛生棉；數百例消費者反映有紅腫瘙癢悶痘炎症、婦科炎症、皮疹蕁麻疹、甲狀腺功能異常、甲狀腺病變等硫脲關聯病症；還有10例左右消費者自訴懷孕前使用「棉密碼」衛生棉，懷孕後出現胎停、葡萄胎、新生兒甲狀腺功能亢進等情況。

據陸媒界面新聞，辛選方面今日回應稱，「棉密碼」品牌第一時間請求汕頭市監部門對產品進行了抽檢，結果是合法合規合格的，並不存在「致癌」的問題。

2018年8月，辛巴在快手開啟直播生涯，首場直播就是帶貨他的「棉密碼」衛生棉；僅僅3個月，「棉密碼」成交額突破1億元。

在2019年的雙11購物節期間，辛巴銷售額超過21億元，被譽為直播電商行業的領軍人物和快手電商第一人。

辛巴其後多次陷入消費爭議，被控帶貨假燕窩、組合牛排以及虛假宣傳有療效的健康食品等，曾屢遭平台封禁，但又屢次獲得復播。在此之前的618購物節期間，他的直播團隊在快手的銷售額超過40億元。