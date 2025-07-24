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屈公病流行！順德一村通知全村準時在家點蚊香 網友：蚊無處可逃
大陸廣東佛山錄得的基孔肯雅熱（又稱「屈公病」）病例已突破3000宗，疫情主要集中在樂從鎮、北滘鎮、陳村鎮。
7月23日，北滘鎮莘村村民委員會發布「重要通知」，要求全體村民配合於下午6時正同時在家中點蚊香，村委同時安排戶外消殺。
7月23日，北滘鎮莘村村民委員會發布通知，「請全體村民配合於今天下午6點一起在家中點燃蚊香，同時村委將安排戶外消殺同步進行，共同做好殺蚊滅蚊行動」。
莘村村委會呼籲全體村民共同參與，翻盆倒罐清積水，並倡議要在家庭住所中安裝完好無損的紗門紗窗、休息時掛蚊帳等防蚊措施；室內使用電熱蚊香片、蚊香、電蚊拍或持效性長的殺蟲劑等殺滅成蚊。
基孔肯雅熱由基孔肯雅病毒引起，通過伊蚊（俗稱花斑蚊）叮咬傳播，在廣東主要是通過白紋伊蚊叮咬傳播，全球已有過百個國家報告病例。
基孔肯雅熱典型症狀包括發熱、皮疹和關節疼痛，無特效藥物，採取對症治療。2010年廣東首次報告本地蚊媒傳播病例，近年雲南、福建亦有小規模病例，但未達佛山此次規模。
基孔肯雅熱與登革熱均是透過伊蚊傳播，防控措施同樣是滅蚊、清理孳生地和做好個人防護。不過，基孔肯雅熱潛伏期短，傳播速度比登革熱快兩到三倍；雖然兩者症狀相似，都有發熱、皮疹症狀，但登革熱通常是全身肌肉和骨關節痛，基孔肯雅熱是小關節疼痛明顯，個別患者持續時間較長。
網友看法：
覺得蠻有意義和效果的，不做蚊子全飛去偷懶的家「避禍」
別給自己整中毒了，有些人對擬除蟲菊酯是過敏的
村裏也很重視了，大家一起努力，消滅蚊子
挺有儀式感的
跟自己健康有關的，又容易做，大家會準時做的
好奇把蚊香弄成煙霧彈是不是效率更高呢
讓蚊子無處可逃啊，不然你先點的，那蚊子就跑去他房間，到他點了蚊子又跑到我房間，到我點蚊香了，蚊子又跑回到你房間
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文章授權轉載自《香港01》
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