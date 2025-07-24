屈公病已在廣東現身！香港專家示警：須高度警惕

世衛組織警告，屈公病（陸稱基孔肯雅熱）疫情可能大規模爆發，大陸廣東已現疫情，香港政府跨部門已召開會議，討論預防屈公病的措施；感染及傳染病專科醫生說，中港人流頻密，香港輸入無可避免；香港衛生專家袁國勇說，香港市民對屈公病沒有免疫力，一旦爆發可以是很大規模。

世衛組織警告，屈公病疫情可能大規模爆發，呼籲各國採取緊急措施預防。消息說中國大陸和澳門已出現相關疫情，香港政府是跨部門的防治蟲鼠督導委員，在23日召開會議，檢視蚊患最新情況及各部門的防治蚊患工作，並討論預防屈公病的措施。

香港大學微生物學系傳染病學講座教授袁國勇說，近日大陸及澳門出現的屈公病死亡率雖然非常低，香港市民不應輕視。

他認為，香港市民對屈公病沒有免疫力，一旦爆發可以很大規模，若長期病患者及長者受感染，可能會引致視網膜發炎、心臟病或中風，一般感染者的關節炎可能維持多於3個月，令關節提早退化，呼籲市民做好防蚊準備，如到受影響地區返回香港後14天內出現發燒等症狀，應立即求醫。

香港感染及傳染病專科醫生曾祈殷認為，廣東部分地區現時出現屈公病的大規模爆發，中港跨境人流頻繁，如果屈公病毒在中國大陸大規模爆發，香港無可避免會出現輸入個案，可能會有局部性爆發。

曾祈殷說，屈公病與登革熱同樣可透過白線斑蚊（陸稱白紋伊蚊）傳播，兩者會有高度重疊的情況，患者同樣會發燒和出現皮疹，不同之處是，屈公病患者通常會出現較嚴重的關節痛，並可能在退燒後持續；至於登革熱患者，就通常有骨痛症，並在皮層出現血點。屈公病引致死亡和重症的機會較低，但長者等高危群組感染後亦可能出現併發症，不能掉以輕心。

港府食環署防治蟲鼠主任主管李明偉稱，香港防範屈公病主要有3方面，食環署會透過白線斑蚊誘蚊器指數等工具，對蚊媒進行監察，了解人口密集地方的白線斑蚊情況，適時加強滅蚊工作。除了在社區內，全港的口岸亦會進行相關調查。如在一些人流較頻繁的口岸，發現有白線斑蚊活動，食環署會與相關部門一同加強滅蚊，希望防止帶有病毒的蚊子透過口岸傳入香港。

李明偉指，屈公病已是需呈報傳染病，如醫生發現有病人帶有屈公病相關病徵，都會向衛生署呈報。食環署會針對個案，在患者到過的地方或工作地點，加強滅蚊工作，一旦有輸入個案，亦可避免2次爆發。