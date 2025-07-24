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Labubu一貨難求 泡泡瑪特創辦人王寧否認飢餓行銷

中央社／ 台北24日電

泡泡瑪特的IP玩偶Labubu在全球掀起搶購潮，在很多地方一貨難求，引來該公司是否刻意營造缺貨、刺激消費者購買欲的爭議。泡泡瑪特創辦人王寧表示，現在每月出售1000萬個Labubu，每月都增加產能，「縫紉機都要踩冒煙了」。

Labubu在全球引發搶購潮，在英國倫敦曾有顧客因爭奪Labubu而大打出手，在韓國首爾曾因排隊顧客發生爭執警動警察，要暫停線下銷售。

Labubu在多地缺貨，引發泡泡瑪特是否進行「飢餓行銷」的爭議。「飢餓行銷」大意是指商家刻意降低產量，營造供不應求的「假象」，以維持商品價格及利潤。

央視新聞24日播出泡泡瑪特創辦人王寧的專訪。王寧表示，「並不是大家想像的，你是不是在做飢餓營銷」，

該公司現在每月出售1000萬個Labubu，已經盡全力優化供應鏈，Labubu爆炸式的成為世界級IP，需求大於整個供應鏈的增長。

王寧表示，已在努力生產Labubu，「縫紉機都要踩冒煙了」，每個月都在增加產能，「這個月比上個月其實產能翻一倍，下個月可能還會在很大的提升」，產能提升沒有很誇張，因為希望有一個很嚴格的品質控制。

王寧又表示，現在全世界著名的電影公司，包括好萊塢電影公司都查詢是否能一起拍攝Labubu電影，這也是該公司考慮的方向。

王寧早前接受人民日報訪問時表示，泡泡瑪特2020年首次公開募股時，全部銷售額才不到人民幣20億元（約新台幣81億元），2024年實現營收130億元。

電影 供應鏈 泡泡瑪特

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