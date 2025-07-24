陸6大學生參觀礦場墜槽亡 該廠已停產「十多天前才開安全會」

6名大陸遼寧省東北大學學生，23日在大陸央企中國黃金集團旗下的內蒙古礦業有限公司參觀時，因墜入浮選槽意外身故。24日上午，中金黃金董秘辦相關工作人員表示，涉事工廠目前已經停產，正在處理善後工作。

陸媒觀察者網報導，7月16日，「中國黃金內蒙古礦業」官微1篇文章提到，內蒙古礦業於7月11日才剛召開上半年安全生產委員會會議。

據新華社，23日，東北大學6名學生在中國黃金集團內蒙古礦業有限公司烏努格吐山銅鉬礦選礦場參觀學習浮選工藝過程中，因格柵板脫落墜入浮選槽。6人被救出後，醫護人員確認已溺亡。另有1名老師受傷。目前，屬地黨委政府、東北大學、中國黃金集團有限公司正在開展善後處置工作。

中金黃金24日公告稱，事件發生後，公司領導高度重視，立即啟動應急預案，第一時間前往現場組織處理，及時按相關程序上報當地政府各相關部門。目前各項處置工作正有序進行。

據紅星新聞，中金黃金董秘辦相關工作人員回覆記者詢問時表示，（涉事工廠）目前已經停產，正在處理善後工作。地方、公司、以及相關應急管理部門都在現場，已成立「指揮部」，但該工作人員補充，「指揮部」的具體名稱不太清楚。

學校知情人士表示，死者是東北大學資源與土木工程學院礦物加工工程專業的學生，這場參觀活動是由學校組織的實習，要求該專業大三升大四，約5、60名同學全員參與，與畢業要求掛鉤。東北大學資源與土木工程學院官網顯示，2017年9月，該院與中國黃金集團內蒙古礦業公司簽訂產學研基地合作協議。

東北大學位於大陸遼寧瀋陽，該校「資源與土木工程學院採礦工程」為大陸的國家重點學科，礦物加工工程為國家重點（培育）學科；東北大學還擁有深部金屬礦智能開採與裝備全國重點實驗室。中金黃金股份有限公司董事長周洲，1992年畢業於東北工學院（現東北大學）礦物加工工程專業。