「墜入選礦廠浮選槽」陸東北大學6學生 在內蒙礦場參觀意外身故

位於大陸遼寧瀋陽的東北大學，23日有6名大學生，在大陸央企中國黃金集團旗下的內蒙古礦業有限公司參觀時，因墜入浮選槽意外身故。

新華社23日晚間報導，從內蒙古自治區呼倫貝爾市應急管理局獲悉，23日上午10時20分許，東北大學6名學生，在中國黃金集團內蒙古礦業有限公司烏努格吐山銅鉬礦選礦廠參觀學習浮選工藝過程中，因格柵板脫落、墜入浮選槽。經全力施救，6人被救出後，醫護人員確認已溺亡。另有1名老師受傷。

陸媒極目新聞報導，有從業者表示，浮選槽中的礦漿水含有懸浮物、化學藥劑和重金屬離子，具有腐蝕性和高溫風險，需注意安全防護，「人掉進浮選槽，基本沒有生還的希望。」

另據每日經濟新聞報導，中金黃金24日發布情況說明公告，亦與官媒描述一致。公告指，事件發生後，「公司領導高度重視，立即啟動應急預案，第一時間前往現場組織處理，及時按相關程序上報當地政府各相關部門。目前各項處置工作正有序進行。」

據南方都市報，23日有東北大學學生告訴記者，遇難學生為該校礦物加工工程專業大三學生，「浮選槽裡面是礦漿，人掉進去動不了。」

1名礦物加工工程專業的學生向陸媒表示，遇難者是大三生。類似的實習「大二、大三、大四會組織4次」，受訪學生表示曾去過事發選礦廠，平時除了檢修裝置，沒有員工在機器旁邊。該學生回憶實習時「浮選區員工平時也就2、30人，實習參觀的時候，學生加老師會比浮選車間員工多」，他還提到，如果是7個人站在（格柵）板上，可能板子會受不住。

該學生還表示，浮選槽的垂直高度有十幾公尺，裡面是礦漿，「類似於泥石流，人掉進去動不了」。

浮選槽是浮選裝置中用來實現浮選過程的槽體容器。浮選槽的格柵板安裝在浮選槽內，由金屬、塑料或木材等材料製成，可對浮選槽內的礦漿流進行穩定和引導、防止礦粒沉槽，並起到消泡作用。