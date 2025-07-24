時隔5年 陸客旅遊簽證 印度恢復發放

大陸與印度爆發邊境衝突以來的五年，雙方諸多交流停滯許久，而日前繼大陸恢復印度香客赴西藏朝聖後，印度也已恢復向大陸公民發旅遊簽證。

據印度駐北京大使館昨日消息，自七月廿四日起，大陸公民可申請旅遊簽證到訪印度，需先在官網填寫簽證申請表並列印，然後在指定網站進行預約，之後需本人持護照，簽證申請表等文件前往相應管轄區的印度簽證申請中心提交申請，中心分別位於北京、上海、廣州。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨在記者會上回應說，「我們注意到這一積極舉措。推動人員往來便利化，符合各方共同利益。中方願同印方保持溝通與協商，不斷提升兩國人員往來便利化水準」。不過印度簽證中心官網似一度標註財力證明要人民幣一百萬元，引起大陸網友熱議。昨晚查詢已改為十萬元。

日前印度外長蘇傑生甫到天津參加上合組織外長會，並至北京與大陸國家副主席韓正、外長王毅會晤。蘇傑生說，我們有責任處理好邊界相關問題，推動人文交流正常化，避免採取限制性貿易措施和設置障礙。稍早，首批卅九名印度香客已在六月底經乃堆拉山口入境大陸，至西藏岡仁波齊峰和瑪旁雍錯湖進行朝聖。

此外，中俄持續加強科研合作。據大陸自然資源部海洋一所消息，七月廿二日，第九次中俄海洋聯合科考航次從俄羅斯海參崴起航。該航次由該所和俄羅斯科學院遠東分院太平洋海洋研究所聯合組織實施。雙方共有廿五名科考隊員參加，為期四十五天，計畫對白令海和西北太平洋典型海域開展綜合環境調查。

此前雙方曾實施八個聯合科考航次，研究區域由日本海、鄂霍次克海、白令海，擴展到北極的楚科奇海、東西伯利亞海、拉普捷夫海和喀拉海。