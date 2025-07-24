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陸阻惡性競爭 零元購全面下架

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
針對近期「外賣大戰」愈演愈烈的情況，國家市場監督管理總局於18日集中約談餓了麼、美團、京東等平台企業後。上海市市場監管部門同步約談餓了麼等平台，並已執行3項整改，包括全面下線「零元購」類促銷活動。路透
針對近期「外賣大戰」愈演愈烈的情況，國家市場監督管理總局於18日集中約談餓了麼、美團、京東等平台企業後。上海市市場監管部門同步約談餓了麼等平台，並已執行3項整改，包括全面下線「零元購」類促銷活動。路透

大陸外送平台近日「零元購」大戰打得火熱，陷入內捲式競爭，繼大陸國家市場監督管理總局十八日集中約談阿里巴巴旗下餓了麼、美團、京東等業者後，包含上海市在內的多地市場監管部門也同步約談了相關業者，要求做到全面下架「零元購」類促銷活動。

七月上旬的兩個周末，美團、餓了麼（淘寶閃購）、京東三大外送平台瘋狂大撒大額滿減券，甚至包含「零元喝奶茶」等優惠，投入補貼規模上看數百億元。分析認為，補貼只是表象，業者是為了競爭即時零售的大餅。然而，「三國殺」局面引來大陸國家市監總局十八日在第三周「超級星期六」來臨前出手叫停，約談上述三家外送平台業者，要求理性競爭，隨後上周末的補貼力度明顯收斂。

北京出手後，人民財訊昨天報導，作為政策落地的具體響應，上海市市場監督管理局已在十八日同步約談了餓了麼、美團、京東等業者，目前相關平台已經執行三項整改：一是全面下架「零元購」類促銷；二是大幅收縮「免單」（訂單免費）行銷範圍；三是成立專項工作小組加強活動監控、價格管控及騎手（外送員）權益保障，並強化社會監督與資訊透明度建構。

上海監管部門表示，將持續貫徹規範與發展並重原則，強化監管措施嚴查違法行為，要求平台遵循法規，確保交易真實性與商業合理性，消費者、商家、騎手、平台多方共贏生態體系，推動餐飲服務行業健康可持續發展。

證券時報指出，在大陸國家市監總局出手後，各地政府部門紛紛響應。除上海，河南省鄭州市、遼寧省撫順市等地的市監總局，也分別在廿二日、廿一日約談三家外送平台，要求嚴格落實整改措施，且要樹立正確發展理念，停止價格戰、補貼戰等惡性競爭，將精力放在提升服務質量、優化用戶體驗、保障食品安全上，通過正當方式參與市場競爭。

上海 北京 消費者 外送平台 京東集團

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