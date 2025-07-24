DeepSeek下載量暴跌 亞馬遜關上海AI實驗室

大陸科技媒體快科技報導，DeepSeek（深度求索）光環褪色，吸引力大不如前，從它的下載量就能看出來。大陸專業移動網路商業平台QuestMobile發布「二○二五年第二季ＡＩ應用價值榜」顯示，DeepSeek在大陸的月均下載量從第一季驚人的八一一一點三萬，驟降至二二五八點九萬，降幅百分之七十二點二。

報導指，DeepSeek下載量降幅之大，顯示其市場熱度衰退‌。而字節跳動旗下的豆包在下載量方面成為領跑者。

報導引述專家分析，首先，高性價比的標籤正被市場一點點撕下，進一步加劇了流量的流失。阿里、字節、百度等大廠紛紛推出ＡＰＩ（應用程式介面）價格更低的同類模型。其次，被其他應用程式接入後，用戶被分流。第三，屬於通用型智慧問答產品，在辦公室、學習、娛樂等垂直場景對使用者的深度綁定不足，也導致其使用者吸引力降低。四是曾被寄予厚望的DeepSeek-R2模型原計畫五月初發布，但直至七月中旬仍未見蹤影，引發市場對其技術迭代能力的質疑。

業界對DeepSeek官方態度與產業觀點也有批評。三六○董事長周鴻禕就指，DeepSeek未將重心放在Ｃ端（客戶端）應用，而是專注ＡＧＩ（通用人工智慧）技術突破，對流量波動並不在意‌。

另據英國金融時報報導，由於美國加大力道審查所有與中國有關ＡＩ業務，ＩＢＭ和微軟（Microsoft）等美國科技大廠已紛紛縮減在中國的研發業務，如今電子商務巨頭亞馬遜（Amazon）也跟進，正在關閉其在上海的人工智慧（ＡＩ）研究實驗室。

亞馬遜發言人格拉瑟昨表示，我們做了艱難的業務決定，將亞馬遜網路服務（ＡＷＳ）數個特定團隊中的一些職務裁撤。在繼續投資、聘僱和優化資源同時，這些決定有必要性。