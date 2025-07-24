路透：北京擬用稀土換設備

中國大陸與歐盟領導人峰會今日將於北京登場，此刻中歐經貿摩擦卻在加劇。大陸商務部長王文濤廿二日就歐盟對俄制裁涉及兩家陸資銀行等陸企，向歐方提出嚴正交涉。路透昨指，歐方計畫在中歐峰會期間，就稀土與烏克蘭戰爭這兩大議題向大陸領導人施壓。報導還說，中方可能要求歐盟，對美國限制艾司摩爾（ASML）半導體設備出口持反對立場，換取大陸在稀土問題上讓步。

在美國總統川普向各國祭出對等關稅下，外界原認為局勢有利於拉近中歐關係，但如今分析普遍對今日的峰會不抱期待。路透引述消息稱，雙方可能會就氣候問題達成一項溫和的聯合聲明，但預計不會取得其他具體成果。

近期，中歐分歧持續加深。本月初，歐盟執委會主席范德賴恩指控中國「助長俄羅斯戰爭經濟」，又指中國產能過剩正衝擊全球市場。

本月十八日，歐盟理事會通過對俄羅斯第十八輪制裁方案，其中包括兩家中俄邊境城市的綏芬河農村商業銀行和黑河農村商業銀行，及五家陸企被列入制裁清單，引發中方不滿，批評歐方此舉「嚴重損害中歐貿易、經濟與金融關係」。

大陸商務部昨日發布王文濤與歐盟委員會貿易和經濟安全委員塞夫柯維奇進行視訊會談的消息，指王文濤就此向歐方提出嚴正交涉，並提及兩人就中歐經貿合作及其重點問題進行了坦誠深入的討論。

第廿五次中歐領導人峰會今日將在北京登場，歐盟理事會主席柯斯塔和執委會主席范德賴恩將會見大陸國家主席習近平和總理李強。

路透昨指出，歐方計畫在中歐峰會期間，就稀土與烏克蘭戰爭這兩大緊張議題向大陸領導人施壓。然而，目前雙方在維持經濟成長方面都面臨重大挑戰，而歐洲也難以鞏固對烏克蘭的支持，因此外界對此次峰會取得實質進展不抱希望。

大陸此前為了反制美國而祭出稀土出口管制，也衝擊歐洲國防與汽車供應鏈。報導稱，中方可能要求重啟一項長期擱置的中歐投資協議，並要求歐盟對美國限制荷蘭晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）半導體製造設備出口持反對立場，作為換取大陸在稀土問題上讓步的回報。

另一方面，中歐就俄烏戰爭進行建設性對話的空間很小，中方否認大陸公司參與向俄羅斯供應軍民兩用產品的證據。

報導指出，在這場峰會上，中方還希望歐盟就其對大陸電動車加徵關稅一事提出解決方案，但歐方認為，價格承諾談判幾乎沒有進展。中歐之間還有其他貿易爭端暗潮洶湧，包含大陸對歐盟限制醫療器材採購的措施進行反制，並對法國干邑白蘭地生產商加徵關稅等。

榮鼎諮詢中國業務高級顧問巴金直言，舉辦多屆的中歐峰會幾乎沒有取得任何成果，這表明中歐關係中的經濟和安全問題已根深柢固，無法調和。