連續2年狂嗑「1小吃」…陸24歲女腹痛 一查竟罹胃癌末期

碰到喜歡的食物就一直吃？河南一名24歲剛從大學畢業的女子，因為上腹部疼痛、胃部不適就醫，不料醫師一查女子竟已是胃癌末期。醫師追問女子生活習慣後，才發現她過去2年幾乎天天吃高油、高鹽的串串香，加上作息紊亂，種種因素加起來才導致罹癌悲劇。

綜合陸媒報導，這名女子過去2年，幾乎天天購買學校附近的串串香，甚至乾脆將串串香當作正餐。串串香是一種源於四川的小吃，將食材串在竹籤上，再透過油炸或用火鍋烹煮，味道重、辛辣且高油高鹽。

河南中醫院腫瘤科副主任醫師郭軍輝指出，長期食用高油高鹽且辛辣的食物，不僅會過度刺激消化液分泌，還容易導致胃壁充血和水腫，甚至引發胃酸逆流、噁心等腸胃不適症狀。若用餐不規律，胃酸可能進一步侵蝕胃壁增加病變風險。

郭軍輝表示，這名女子除了長期將串串香取代正餐，加上作息不正常，恐怕都是造成她年僅24歲就罹患胃癌末期的原因。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，若要避免胃癌，可記住一句口訣「早查菌、慎用藥、吃得清淡、胃鏡定期、訊號別忽略」。

包括20歲以上開始檢查幽門螺旋桿菌，一旦感染，就盡早根除；不要自行長期吃PPI胃藥，一定要醫師評估、控制使用時間；定期進行胃鏡檢查，不只是排除癌症，更要看黏膜有沒有萎縮、腸化、息肉，若有胃炎時千萬不要輕忽。

張家銘提醒，應避免高鹽、醃漬、煙燻食物，多吃蔬果等抗氧化物，同時戒菸、酒，特別是亞洲人代謝酒精速度慢，酒精對胃傷害更大，張直言胃癌這條路，是「可以選擇不走」的。