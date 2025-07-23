大陸廣東屈公病確診激增至2659例 北京也有零星病例

大陸廣東佛山的屈公病疫情持續升高。佛山市官方22日通報，該市截至21日累計確診病例已增至2659例，遠高於19日的1873例。為此，佛山市已啟動應急響應，強化醫療救治防控，全市多個行政區更發布「告全體市民書」，呼籲民眾積極滅蚊防叮咬。

除佛山外，北京市也出現了屈公病病例。北京市疾控中心22日表示，目前北京「偶有」境外輸入病例，並指隨著國際交流日益頻繁，屈公病例輸入北京的風險持續存在。但該中心並沒有提到北京的具體病例數有多少。

綜合大陸媒體報導，佛山市官方22日通報，該市自7月8日發現首例輸入性屈公病病例以來，截至21日全市累計確診2659例，主要集中於該市順德區。

為此，佛山市官方啟動應急響應，指定53家定點醫院開闢3600餘張「防蚊隔離床位」，後續還可擴增，並在病房加裝蚊帳，防止患者被蚊蟲叮咬引發二次傳播。根據報導，順德區樂從醫院目前已收治400餘名屈公病患者，均為輕症，沒有重症病例。

此外，佛山全市還緊急新增35家醫院展開屈公病病毒核酸檢測，並儲備試劑及培訓醫務人員，確保確診者早發現、早治療，防止疫情擴散。

為因應屈公病疫情，大陸國家疾控局及廣東省衛健委專家組日前趕往佛山指導防控，認為當前為關鍵時期，需切斷社區傳播和疫情外溢。

為遏制疫情，佛山市多個行政區還發布「告全體市民書」，呼籲積極「滅蚊、清積水、防叮咬」。

根據台灣衛生福利部疾病管制署官網資訊，屈公病傳染方式為被帶有屈公病毒的病媒蚊叮咬後感染，人不會直接傳染給人，可傳播屈公病毒的病媒蚊主要為埃及斑蚊（Aedes aegypti）及白線斑蚊（Aedesalbopictus）等。

多數的屈公病患者有症狀發生，包括突然發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛或皮疹，可伴隨結膜炎、腹瀉、畏光等非典型症狀，症狀可持續約3至7天，大部分患者可在7至10天內康復，少數患者會出現持續數個月的嚴重關節痛，但較少出現致死案例。與登革熱不同的是，部分屈公病患者會有持續數週的倦怠感，有些患者的關節會痛到無法行動。