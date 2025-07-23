價值160萬！男子腰藏11克拉鑽石 入境羅湖遭海關攔下

重慶有水上樂園漏電，有遊客觸電受傷。目前，涉事水上樂園已暫停營業，檢修設備。官方通報稱，經初步核查，因水上樂園內一處路燈線路絕緣層破損引發欄桿帶電，導致1人觸電，3人受嚇。．．．

2025-07-23 16:38