價值160萬！男子腰藏11克拉鑽石 入境羅湖遭海關攔下
近日，深圳羅湖海關查獲一名旅客，其腰部藏匿11.37克拉鑽石入境，價值超過40萬元人民幣（約新台幣160萬）。
在對入境旅客進行監管時，羅湖海關發現該名男性旅客進入海關監管區未向海關申報，且神情緊張，海關關員隨即對其進行攔截檢查。經檢查，海關關員在當事人褲腰帶處發現使用紙張包裹的2粒黃色透明寶石。
經深圳海關工業品檢測中心鑒定，上述寶石為鑽石戒面，重11.37克拉。目前，該案已移交海關緝私部門處理。
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文章授權轉載自《香港01》
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