杭州自來水發臭疑糞水滲入 市府通報仍堅稱是藻類

大陸杭州餘杭區自來水被指滲入糞水風波引發譁然後，杭州市官方今天發布調查通報，堅稱自來水臭味是包括水中藻類分解等「氣候、環境、水動力條件」多種因素所導致，且僅有臭味指標異常，並未驗出大腸菌種。全案並有7名領導幹部被處分。

央視新聞報導，杭州市聯合調查組今天發布「關於杭州市餘杭區部分小區供水異常調查情況通報」，指杭州市官方在16日事發後成立由市政府相關單位及大陸國家、省級專家組成的聯合調查組開展調查，浙江省政府相關單位並參與指導。

通報說，經過調查，樣本中檢測出的硫醚類物質是一種有機硫化物，在水中較低濃度即可產生蒜味、沼澤味、腐臭味等異味。7月初以來杭州持續高溫炎熱，仁和水廠取水口上游及周邊一些水體藻類快速繁殖。隨著先前降雨，部分藻類及其產生的硫醚類物質匯集到取水口附近，在16日凌晨流入取水口而產生臭味。

這份通報強調，綜合分析，杭州餘杭區這次供水「嗅味異常」，是「氣候、環境、水動力條件」等多種因素累積情況下所導致。

至於民眾所見的自來水發黃、發渾現象，通報說，事發地供水管道主要是鐵質管道。事發後，餘杭製水有限公司、餘杭水務控股集團下屬供排水公司先後採取水源切換、供水調度和水管沖洗等措施，使供水水流方向發生變化，水流速度突變，沖刷管壁導致銹層脫落而產生黃水或渾水，並進入供水水箱或用戶。

通報提到，目前餘杭區受影響的2個街道49個村（社區），已完成支管及二次供水水箱的清洗工作。

這份通報並強調，經過調查，案發後的16日早上8時30分供水採樣檢測結果顯示，除「臭和味」指標異常外，均未檢出相關大腸菌種。在切換水源後，當天下午1時30分水質指標顯示恢復正常，「臭和味」結果均合格。至17日，杭州市疾控中心採集出水並檢測後，均符合大陸國家「生活飲用水衛生標準」。

通報提到，餘杭製水有限公司、餘杭水務控股集團、餘杭區住房和城鄉建設局、餘杭區政府在通報、處置、決策上均出現遲緩，充分暴露當地在公共飲用水安全、突發事件防範因應等方面存在問題和缺失。

通報說，上述單位尤其對水質變化監測預警不足，突發應急預案不完備、機制不健全、應急響應遲緩、訊息發布滯後。部分涉事部門「見事遲、行動慢、監管不力」，少數黨員幹部風險意識不足、工作作風不實、宗旨意識淡薄，教訓十分深刻。

這項通報表示，中共杭州市紀委、杭州市監委已成立調查組，對相關單位和人員存在的履職不力、失職失責問題進行深入調查，並依據調查結果，對7名領導幹部嚴肅問責。其中，餘杭環保科技公司總經理被撤銷黨內職務及政務撤職，其餘6人則被黨內警告或誡勉處理。

通報最後說，杭州市委、市政府及餘杭區委、區政府對此事給民眾生活生產帶來的影響和不便深表歉意；市、區兩級政府將直面問題，「痛定思痛、舉一反三、全面排查」，提升防範和應急處置能力，健全從「源頭到龍頭」的供水全流程管控機制，牢牢守住城市供水設施安全底線，確實維護群眾飲用水安全。

杭州餘杭區居民16日早晨起赫然發現，家中流出的自來水出現如同排洩物般的刺鼻臭味，懷疑有污水下水道內的糞水滲入自來水，有人更將南宋古詩中「直把杭州作汴州」的「汴州」改成同音的「便州」。不過，餘杭區政府19日發布的通報中，就已指臭味原因是水中藻類產生的硫醚類物質，但並不被多數當地民眾採信。