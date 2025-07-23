拔乳牙要全麻？湖南4歲男童不幸去世 家屬不捨、醫院回應曝光
陸媒《齊魯晚報》報道，7月22日，有網友稱其侄子在湖南桂陽縣第一人民醫院拔乳牙時出現意外，不幸離世。醫院回應稱：此事該院的醫務部一直在處理。
7月22日，一名網友稱自己的弟弟的孩子到桂陽縣第一人民醫院拔乳牙，拔牙當日12時進入手術室，但一直到下午6時，醫生才通知家屬孩子去世了。
家屬質問，為何一次本應短暫的麻醉，涉事醫院做成全麻牙未拔。亦有網友質問，為何拔乳牙要打全麻，家屬表示：醫生說年紀太小了，需要打全麻。
據《齊魯晚報》，7月22日下午，桂陽縣第一人民醫院（總院）辦公室職員稱此事該院的醫務部一直在處理，具體情況尚不清楚。
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文章授權轉載自《香港01》
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