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疑先救自己孩子...13歲女學員輕艇翻覆溺斃 教練遭指耽誤救援

香港01／ 陳進安
廣東省惠州市體育運動學校近日發生一樁悲劇，一名13歲女學生楊欣在參加皮劃艇訓練時翻船溺亡。圖／浪潮新聞
廣東省惠州市體育運動學校近日發生一樁悲劇，一名13歲女學生楊欣在參加皮劃艇訓練時翻船溺亡。圖／浪潮新聞

近日，廣東省惠州市體育運動學校發生一樁悲劇，一名13歲女學生楊欣在參加輕艇訓練時翻船溺亡。事後，家屬指責校方及教練失職，訓練現場缺乏保護措施，且救援延誤，當時教練竟先將湖邊玩水的自家孩子轉移至安全區。校方提出百餘萬元賠償被拒，家屬要求追究多方責任。目前，事件正由警方調查。

據女孩父親楊先生介紹，7月14日下午3點，學校輕艇隊因缺勤一人，臨時安排其女兒楊欣作為候補參加訓練。這是楊欣首次參與輕艇項目，也是她第一次在深水河道訓練。楊先生表示，女兒曾提及要去訓練，考慮到體校有類似安排先例，他未多加質疑。

訓練開始僅數秒，楊欣乘坐的輕艇即翻船。當時，17名運動員已划至河中心，無法及時救援。現場僅一名教練，且該教練違規攜帶兩名自家孩子。楊先生稱，翻船後教練先將湖邊玩水的自家孩子轉移至安全區，再報警並呼喊其他學生返回，錯過搶救黃金時間。救援隊和救護車抵達時已過近一小時，楊欣被打撈上岸後經搶救無效身亡。

楊先生查看閉路電視後認為，教練及校方存在嚴重失職。教練僅口頭確認楊欣會遊泳，未進行專業評估，且訓練河道水深6米、有水流，與游泳池環境差異巨大，現場無任何保護措施。他痛斥教練未全力搶救，稱「生命在她面前宛如兒戲」。

校方提出賠償100餘萬元，認為主要責任在教練，但楊先生拒絕接受，強調學校監管單位及訓練場地出租方均應承擔責任。雙方協商未果。

楊先生透露，警方已調閱事發錄像，調查正在進行。7月21日下午，內媒聯繫惠州市體育學校，校方表示事件進入聯合調查階段，需待公安部門正式結論。惠州市公安局惠城區分局暫未回應。

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文章授權轉載自《香港01》

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