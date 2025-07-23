影／疑絕緣層破損...重慶水上樂園1人觸電 救生員拉人也受害
重慶有水上樂園漏電，有遊客觸電受傷。目前，涉事水上樂園已暫停營業，檢修設備。官方通報稱，經初步核查，因水上樂園內一處路燈線路絕緣層破損引發欄桿帶電，導致1人觸電，3人受嚇。
事發於7月19日，重慶萬州威尼斯水上樂園。影片顯示，有人倒伏在泳池邊，一名身穿黃衣的救生員上前試圖將他拉出池邊，但一接觸對方身體便立即縮手，疑似觸電的他一邊大叫一邊跑開。另一名手持木掃帚的救生員也試圖救人，結果滑倒在地，旁邊的遊客大呼「那裏面（泳池）有電」。
《南方都市報》報道，7月22日，涉事水上樂園的工作人員稱，目前樂園已經暫停營業，正在檢修設備，何時恢復營業仍需等待官方通知。重慶市萬州區應急管理局工作人員表示，事故正在調查中。
重慶市萬州區文化和旅遊發展委員會辦公室工作人員稱，經了解，倒伏在泳池邊的遊客是輕微受傷，「被漏電的彩燈電了一下。其他人是被嚇到滑倒了，並非觸電」。
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