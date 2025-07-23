清代潮流展 乾隆「大玩具箱」亮相

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
乾隆的「琳琅笥」，右上角為外箱，展台上為內屜。 本報北京傳真
乾隆的「琳琅笥」，右上角為外箱，展台上為內屜。 本報北京傳真

「達古今之宜—清代宮廷設計潮流展」近日在北京嘉德藝術中心開幕，在211件故宮珍藏文物中，探究清代宮廷設計師如何慕「古」求「新」。這是嘉德藝術中心與故宮博物院第7次聯合辦展，展品覆蓋青銅器、瓷器、玉器、琺瑯器、書畫、古籍、織繡等。

古與今、模仿與創新的對比呈現，是本次展覽一大特色。22件不同朝代的觚組成「八卦觚陣」，觀感震撼。這種有點像喇叭的飲酒器，良渚文化時期就已誕生，被後世歷代鑑藏、仿製並創新。沿著八邊形展櫃順時針走，能看到商代的觚和宋至清代的仿製品。「仿製的觚有三個層次，材料、造型、紋飾都追隨傳統的忠於典範，紋飾加入時代風格的采擇英華，材料、紋飾變化多端的但取古意。」策展人張燕芬說，這些變化讓人看到古代藝術在繼承中發展、在發展中創新的綿延相繼。

乾隆皇帝是展覽的「隱藏男主角」，不少展品都與他有關。如董其昌臨摹蘇軾醉翁操冊，既有董派書風也透出蘇字面貌；旁邊則是乾隆臨摹董其昌的仿蘇軾「記承天寺夜遊」，觀眾可在此找到「懷民亦未寢」、「但少閒人如吾兩人者」等金句。

此次展覽還特別推出「盒有煙霞」展區，展示清代人獨特的貯藏形式「百什件」。「百什件」是收貯古物清玩的格櫃或箱盒，設計精巧。其中一套「琳琅笥」百什件，是乾隆皇帝專門收藏玉器的「大玩具箱」。「琳琅笥」共9層44屜，放置玉器近500件，屜內的雙面錦上還繪有一一對應的玉器寫真和山水花鳥圖，極為精美。這是「琳琅笥」首次向公眾展出。

材料 故宮 設計師

延伸閱讀

5套郵票新發行！超帥氣「臺灣鐵道列車」、「貓貓蟲咖波」小旅行 怎能不收藏

多元藝術課 新北石門區尖鹿馨窩長輩臨摹口足畫家畫作

高層主管清楚得很但愛裝糊塗！菲女狼：基層員工反而「糊塗中清楚」

馬英九訪莫高窟與遊客互動熱絡 有民眾高喊「馬總統」

相關新聞

四川德陽金雁湖公園 奪DNA設計大獎

近日，四川德陽廣漢市的金雁湖公園大放異彩，在DNA設計大獎（DNA Paris Design Awards）評選中脫穎而...

清代潮流展 乾隆「大玩具箱」亮相

「達古今之宜—清代宮廷設計潮流展」近日在北京嘉德藝術中心開幕，在211件故宮珍藏文物中，探究清代宮廷設計師如何慕「古」求...

疑窗口式冷氣機反向安裝！吹暖氣入屋 網友笑稱「為地球降溫」

香港夏季天氣酷熱，冷氣機成為家家戶戶的必需品，但必須安裝得宜才能有效降溫。不過，網上近日瘋傳1張照片，顯示有疑似公屋單位住戶...

雙城盃圍棋賽台北登場 上海市首次率團來台參賽

由台北市體育局、上海市體育局共同主辦的2025「雙城盃」圍棋交流賽近日在台北舉行，40名棋手同場對弈。這是疫情後首次移師...

小孩防近視光遠離3C還不夠 專家揭「1事」比補充葉黃素更有效

中國大陸兒童青少年近視率居高不下，且有明顯低齡化趨勢，讓不少家長困惑，每天限看螢幕、三餐補胡蘿蔔與藍莓、寫字姿勢盯到不能再正，為何孩子還是早早戴上眼鏡？專家指出，很多家庭忽略了幾個真正關鍵的護眼因素，，其中「戶外活動不足」就是造成近視的最大元凶。

大陸3歲男童從18樓墜落 意識清楚、奇蹟生還

浙江杭州一名3歲男童上周從18樓墜下，奇蹟生還。其父親趕到醫院還不敢相信，調了社區監控才確認。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。