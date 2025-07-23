四川德陽金雁湖公園 奪DNA設計大獎

近日，四川德陽廣漢市的金雁湖公園大放異彩，在DNA設計大獎（DNA Paris Design Awards）評選中脫穎而出，一舉斬獲「公園和公共場所、教育、社區和娛樂設施」公園類別的最高獎項WINNER大獎。這是對金雁湖公園獨特設計與創新理念的高度認可，也為全球城市公園建設提供了新的範例。

DNA設計大獎由Farmani集團主辦，在國際設計獎項領域久負盛名。此獎項設立於藝術之都法國巴黎，旨在發掘和表彰全球範圍內，在建築、室內、景觀、產品及平面設計等領域極具創意的作品。

金雁湖公園始建於1984年，園區面積330畝，水域面積約112畝。2023年12月，精心改造與升級的金雁湖公園煥然一新，從單一的市民休閒綠地公園，成功轉型為集健身、娛樂、消費等多種業態於一體的開放性景區。

公園創新融合「海綿城市」與水生態理念，通過連接鴨子河構建全域雨洪調蓄系統，利用高程差與水閘調控技術，打造了集雨水收集、淨化、迴圈於一體的生態網路。這種「會呼吸」的設計在實現防汛截汙功能的同時，還衍生出多元的公共空間，讓生態效益與民生需求達到完美共生，成為城市可持續發展的典範之作。