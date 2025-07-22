雙城盃圍棋賽台北登場 上海市首次率團來台參賽

由台北市體育局、上海市體育局共同主辦的2025「雙城盃」圍棋交流賽近日在台北舉行，40名棋手同場對弈。這是疫情後首次移師台北舉辦，上海方面由上海市體育局副局長羅文樺率團赴台參與賽事，並與北市府代表、北市勞動局長王秋冬同台，為近期雙城之間官方層級的交流再添一例。

這項由台北與上海共推的城市交流活動於2020年首次舉辦，在疫情期間也未曾中斷，透過線上對局維繫交流。2024年首次實體交流，由台北市率團赴上海參加賽事，今年則首度在台北市舉辦，活動於19日登場。

根據台北市體育局新聞稿，王秋冬在活動上表示，台北市自民國90年起開始，透過民間體育團體與上海市進行體育交流，台北市於101年正式與上海市簽署體育交流合作備忘錄，其間107年簽署「青少年運動員培養交流合作備忘錄」，歷年以馬拉松及龍舟賽為主要交流活動，因疫情影響人員往來受限，自2020年起，台北市體育局與上海市體育局共同主辦此一別具意義的活動。

根據上海市台辦「滬台通」微信公眾號消息，羅文樺表示，圍棋作為中華傳統文化的瑰寶，承載著數千年的智慧與文明。透過「雙城盃」，滬台兩地棋手以棋會友，既有思維的碰撞，也是友誼的昇華。雙方互相學習、共同進步，共同推動滬台體育交流邁向新高度，也是雙方共同期盼達成的目標。

不同於今年初上海台辦主任金梅、文旅局副局長金雷數度申請來台北賞燈，分別遭陸委會以趕辦不及、陸方阻止台商回台參加海基會活動，以及旅遊事宜應先經觀光小兩會溝通而駁回。此次上海市體育局副局長羅文樺獲陸委會放行，成為近期滬方官員獲准來台的少見案例。

此外，羅文樺此次與王秋冬同台，也為近期雙城之間官方層級的交流再添一例。此前，北市副市長林奕華本月8日現身上海第二工業大學，觀摩2025海峽兩岸暨香港、澳門青年技能邀請賽，上海台辦主任金梅現身陪同，成為兩市官員討論今年雙城論壇籌辦事宜的絕佳機會。