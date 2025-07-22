快訊

重新加入僅兩年！美國宣布再次退出聯合國教科文組織 理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

雙城盃圍棋賽台北登場 上海市首次率團來台參賽

聯合報／ 特派記者陳宥菘／上海即時報導
由台北市體育局、上海市體育局共同主辦的2025「雙城盃」圍棋交流賽近日在台北舉行，40名棋手同場對弈，這是疫情後首次移師台北舉辦。（取自「滬台通」微信公眾號）
由台北市體育局、上海市體育局共同主辦的2025「雙城盃」圍棋交流賽近日在台北舉行，40名棋手同場對弈，這是疫情後首次移師台北舉辦。（取自「滬台通」微信公眾號）

由台北市體育局、上海市體育局共同主辦的2025「雙城盃」圍棋交流賽近日在台北舉行，40名棋手同場對弈。這是疫情後首次移師台北舉辦，上海方面由上海市體育局副局長羅文樺率團赴台參與賽事，並與北市府代表、北市勞動局長王秋冬同台，為近期雙城之間官方層級的交流再添一例。

這項由台北與上海共推的城市交流活動於2020年首次舉辦，在疫情期間也未曾中斷，透過線上對局維繫交流。2024年首次實體交流，由台北市率團赴上海參加賽事，今年則首度在台北市舉辦，活動於19日登場。

根據台北市體育局新聞稿，王秋冬在活動上表示，台北市自民國90年起開始，透過民間體育團體與上海市進行體育交流，台北市於101年正式與上海市簽署體育交流合作備忘錄，其間107年簽署「青少年運動員培養交流合作備忘錄」，歷年以馬拉松及龍舟賽為主要交流活動，因疫情影響人員往來受限，自2020年起，台北市體育局與上海市體育局共同主辦此一別具意義的活動。

根據上海市台辦「滬台通」微信公眾號消息，羅文樺表示，圍棋作為中華傳統文化的瑰寶，承載著數千年的智慧與文明。透過「雙城盃」，滬台兩地棋手以棋會友，既有思維的碰撞，也是友誼的昇華。雙方互相學習、共同進步，共同推動滬台體育交流邁向新高度，也是雙方共同期盼達成的目標。

不同於今年初上海台辦主任金梅、文旅局副局長金雷數度申請來台北賞燈，分別遭陸委會以趕辦不及、陸方阻止台商回台參加海基會活動，以及旅遊事宜應先經觀光小兩會溝通而駁回。此次上海市體育局副局長羅文樺獲陸委會放行，成為近期滬方官員獲准來台的少見案例。

此外，羅文樺此次與王秋冬同台，也為近期雙城之間官方層級的交流再添一例。此前，北市副市長林奕華本月8日現身上海第二工業大學，觀摩2025海峽兩岸暨香港、澳門青年技能邀請賽，上海台辦主任金梅現身陪同，成為兩市官員討論今年雙城論壇籌辦事宜的絕佳機會。

據介紹，今年「雙城盃」圍棋賽分為選拔賽和決賽，自3月啟動以來，兩地青少年棋手經過層層比拚，最終有40名選手齊聚台北展開對決，其中包含20名從上海選拔賽脫穎而出的棋手。當日賽事設置青少年團體賽、職業巔峰賽和職業交流賽三大版塊。青少年坐照組由台北市勝；入神組、具體組、通幽組則為上海市勝。職業巔峰賽中，台北圍棋四段俞俐均惜敗上海圍棋九段芮迺偉。職業交流賽，雙方各取一勝。

由台北市體育局、上海市體育局共同主辦的2025「雙城盃」圍棋交流賽近日在台北舉行，上海方面由上海市體育局副局長羅文樺率團赴台參與賽事。（取自「滬台通」微信公眾號）
由台北市體育局、上海市體育局共同主辦的2025「雙城盃」圍棋交流賽近日在台北舉行，上海方面由上海市體育局副局長羅文樺率團赴台參與賽事。（取自「滬台通」微信公眾號）

上海 體育 北市府

延伸閱讀

暖心故事有洋蔥！北投就服站搬家了 勞動局：服務升級不打烊

違反勞基法「台灣壽司郎」上榜 北市罰20萬元5月最高

曾珮瑜親吐收入不穩定！工時過長是常態：失業無補助

暑期工讀多 雇主雇用僑外生小心觸法！最重恐罰75萬元

相關新聞

雙城盃圍棋賽台北登場 上海市首次率團來台參賽

由台北市體育局、上海市體育局共同主辦的2025「雙城盃」圍棋交流賽近日在台北舉行，40名棋手同場對弈。這是疫情後首次移師...

港媒：大陸女性脫口秀爆紅 官方憂慮性別對立

「以前為了合群，我要虛構老公、虛構小孩、虛構煩惱，但是不合群又能怎樣呢？」大陸脫口秀季近期引爆綜藝市場，女演員的話題更顯...

輕颱薇帕竟造成泰國2陸客死亡 1人被樹砸中1人溺斃

今年第六號颱風薇帕（陸港稱「韋帕」）雖為香港帶來狂風驟雨，幸未造成重大災情。但如今卻傳出，薇帕造成在泰國的兩名陸客不幸身...

疑窗口式冷氣機反向安裝！吹暖氣入屋 網友笑稱「為地球降溫」

香港夏季天氣酷熱，冷氣機成為家家戶戶的必需品，但必須安裝得宜才能有效降溫。不過，網上近日瘋傳1張照片，顯示有疑似公屋單位住戶...

小孩防近視光遠離3C還不夠 專家揭「1事」比補充葉黃素更有效

中國大陸兒童青少年近視率居高不下，且有明顯低齡化趨勢，讓不少家長困惑，每天限看螢幕、三餐補胡蘿蔔與藍莓、寫字姿勢盯到不能再正，為何孩子還是早早戴上眼鏡？專家指出，很多家庭忽略了幾個真正關鍵的護眼因素，，其中「戶外活動不足」就是造成近視的最大元凶。

大陸3歲男童從18樓墜落 意識清楚、奇蹟生還

浙江杭州一名3歲男童上周從18樓墜下，奇蹟生還。其父親趕到醫院還不敢相信，調了社區監控才確認。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。