疑窗口式冷氣機反向安裝！吹暖氣入屋 網友笑稱「為地球降溫」

香港夏季天氣酷熱，冷氣機成為家家戶戶的必需品，但必須安裝得宜才能有效降溫。不過，網上近日瘋傳1張照片，顯示有疑似公屋單位住戶的窗口式冷氣機，竟然「調轉了安裝」，其出風口面向室外，即排出的熱氣會吹入屋內，變相讓室內「升溫」，離奇的安裝方法引來網友熱議。

有網友笑稱「一機兩用」、「冬天掉轉變暖氣機」、「為世界降溫，大愛」、「有益街坊」。不過也有人仔細觀察冷氣機猜測已經報廢，屋主只是廢物利用而已，「看清楚一點，這部機只有外殼」、「那些按鈕都沒有了」、「我想純粹把嘴封住，不用讓風進來」。

疑公屋窗口式冷氣機「調轉了安裝」 出風口對室外

近日社交平台瘋傳1張照片，疑似是公屋住戶的單位外，窗外正晾曬被鋪，表面似是平凡無奇。若仔細留意該部窗口式冷氣機，便會發現其出風口竟然是對向室外，換言之是將排出的熱氣吹至屋內。由於現今正值夏季，天文台甚至發出酷熱天氣警告，如此安裝冷氣機的方式十分詭異，故掀起網友熱議。

網友笑稱有益街坊：為世界降溫

照片引來網友爆笑留言，「體虛，畏寒？」、「一機兩用」、「冬天掉轉變暖氣機」、「這張相是冬天拍的，到了夏天就會調回來」、「似乎是一機三用，又是冷氣機，又是暖風機，又是乾衣機，真是讓你玩不夠」、「好明顯得罪了師父」、「裝都裝了，試試吧」、「窗口式放氣（棄）機」，又調侃「原來冷暖空調是這樣的」、「有雙頭筆，原來還有雙頭機」、「為世界降溫，大愛」、「有益街坊」。

冷氣機似乎已報廢 網友猜：廢物利用

不過有人留意到冷氣機似乎是已經報廢，相信屋主只是廢物利用而已，「看清楚一點，這部機只有外殼」、「那些按鈕都沒有了」、「我想純粹把嘴封住，不用讓風進來」、「可能那部機壞了不想換，又不想買一塊玻璃，就先用舊的冷氣塞住那個洞吧」，但就疑惑「冷氣機只有外殼，但下雨會不會進水？」。

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文章授權轉載自《香港01》