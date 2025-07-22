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小孩防近視光遠離3C還不夠 專家揭「1事」比補充葉黃素更有效

聯合新聞網／ 綜合報導
現代兒童多沈迷於3C產品中，缺乏足夠戶外活動。示意圖／ingimage
現代兒童多沈迷於3C產品中，缺乏足夠戶外活動。示意圖／ingimage

中國大陸兒童青少年近視率居高不下，且有明顯低齡化趨勢，讓不少家長困惑，每天限看螢幕、三餐補胡蘿蔔與藍莓、寫字姿勢盯到不能再正，為何孩子還是早早戴上眼鏡？專家指出，很多家庭忽略了幾個真正關鍵的護眼因素，其中「戶外活動不足」就是造成近視的最大元凶。

根據「新華網」報導，每日戶外活動時間與近視的發生率呈顯著負相關。原因在於戶外光線能刺激視網膜釋放多巴胺，有助抑制眼軸過度增長。除了減少近距離用眼疲勞，也有助睫狀肌放鬆，達到延緩近視進展的效果。

專家提到，學齡前即應養成戶外活動習慣，每日至少2小時。即使陰天，戶外光照強度仍遠高於室內，也遠高於有效護眼所需的1000勒克斯門檻。不過需避免正午強光直射，建議活動時間集中在上午10點前與下午4點後。

不少家庭孩子做功課時僅開單盞檯燈，忽略整體照明，導致眼睛需頻繁調節焦距，加劇視疲勞。建議家中應設置明亮、均勻光照的閱讀專區，避免在昏暗環境中閱讀。專家建議，每3至6個月驗光一次，並妥善保存視力紀錄，有助於建立個人屈光發育檔案，制定個別化的防近視方案。

眼科醫師強調，防近視沒有「神藥」或速效捷徑，唯有從生活中落實每一項細節，才能真正守護孩子的視力。「護眼不是補品就能解決的事，而是生活方式的選擇。」

視力 近視 眼鏡 葉黃素

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