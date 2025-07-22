中國山東豪雨釀災 省會濟南山洪爆發2死10失蹤

中國山東省近日豪雨不斷，省會濟南等多地出現嚴重淹水。其中，濟南市萊蕪區境內今天凌晨的豪雨導致山洪爆發，靠山坡地的2個村莊遭土石掩埋，造成2人死亡，10人失蹤，當地救難單位正在搜救失蹤人員。

央視報導，濟南市萊蕪區政府表示，今天凌晨萊蕪區遭遇強降雨天氣過程，凌晨0至5時的最大降雨量高達364毫米。

萊蕪區政府說，受豪雨影響，萊蕪區大王莊鎮的石屋子村、朱家峪村附近出現山洪爆發，共有19戶民宅被沖毀及損壞，目前已造成2人死亡、10人失蹤，當地救難單位正搜救失聯人員，並展開災後救援及善後工作。

濟南日報報導，從20日早上6時到今早6時之間，山東全省共有109個縣級行政區出現降雨，平均降雨量為38.2毫米。但降雨分布並不平均，地級市中雨量最大的是淄博105.3毫米，其次是泰安101.3毫米，第3名濟南也有92.4毫米。

報導指出，山東全省這兩天的整體雨量約達60億立方公尺。以濟南風景名勝大明湖蓄水量計算，山東兩天內相當於下了5000個大明湖的水量。

受連日豪雨影響，濰坊市區大部分路段在20日晚間10時就出現了淹水，而轄下的昌樂縣淹水情況尤其嚴重。至於濟南，7日曾因上一場豪雨出現嚴重淹水，而20日以來的豪雨雨量雖大，但市區目前尚未傳出嚴重淹水。