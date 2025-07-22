快訊

台積電「電」來了？ 盤後鉅額交易出現百張近1234元新天價

明天水氣最少！范斯高颱風最快24小時內生成 周四恐成雙颱共舞

韓國瑜挺張智倫 批罷免是政治大屠殺：31席藍委一個都不留非民主

中國山東豪雨釀災 省會濟南山洪爆發2死10失蹤

中央社／ 台北22日電

中國山東省近日豪雨不斷，省會濟南等多地出現嚴重淹水。其中，濟南市萊蕪區境內今天凌晨的豪雨導致山洪爆發，靠山坡地的2個村莊遭土石掩埋，造成2人死亡，10人失蹤，當地救難單位正在搜救失蹤人員。

央視報導，濟南市萊蕪區政府表示，今天凌晨萊蕪區遭遇強降雨天氣過程，凌晨0至5時的最大降雨量高達364毫米。

萊蕪區政府說，受豪雨影響，萊蕪區大王莊鎮的石屋子村、朱家峪村附近出現山洪爆發，共有19戶民宅被沖毀及損壞，目前已造成2人死亡、10人失蹤，當地救難單位正搜救失聯人員，並展開災後救援及善後工作。

濟南日報報導，從20日早上6時到今早6時之間，山東全省共有109個縣級行政區出現降雨，平均降雨量為38.2毫米。但降雨分布並不平均，地級市中雨量最大的是淄博105.3毫米，其次是泰安101.3毫米，第3名濟南也有92.4毫米。

報導指出，山東全省這兩天的整體雨量約達60億立方公尺。以濟南風景名勝大明湖蓄水量計算，山東兩天內相當於下了5000個大明湖的水量。

受連日豪雨影響，濰坊市區大部分路段在20日晚間10時就出現了淹水，而轄下的昌樂縣淹水情況尤其嚴重。至於濟南，7日曾因上一場豪雨出現嚴重淹水，而20日以來的豪雨雨量雖大，但市區目前尚未傳出嚴重淹水。

豪雨 雨量 淹水

延伸閱讀

連日豪雨淹農田 台東農改場籲搶收有價值蔬菜

大雨持續到明清晨！花東豪雨狂炸 5縣市防淹水、土石流

雨區再擴大！2/3個台灣下雨了 15縣市豪大雨特報

雨區擴大！8縣市豪大雨特報 台東升級大豪雨

相關新聞

港媒：大陸女性脫口秀爆紅 官方憂慮性別對立

「以前為了合群，我要虛構老公、虛構小孩、虛構煩惱，但是不合群又能怎樣呢？」大陸脫口秀季近期引爆綜藝市場，女演員的話題更顯...

輕颱薇帕竟造成泰國2陸客死亡 1人被樹砸中1人溺斃

今年第六號颱風薇帕（陸港稱「韋帕」）雖為香港帶來狂風驟雨，幸未造成重大災情。但如今卻傳出，薇帕造成在泰國的兩名陸客不幸身...

小孩防近視光遠離3C還不夠 專家揭「1事」比補充葉黃素更有效

中國大陸兒童青少年近視率居高不下，且有明顯低齡化趨勢，讓不少家長困惑，每天限看螢幕、三餐補胡蘿蔔與藍莓、寫字姿勢盯到不能再正，為何孩子還是早早戴上眼鏡？專家指出，很多家庭忽略了幾個真正關鍵的護眼因素，，其中「戶外活動不足」就是造成近視的最大元凶。

大陸3歲男童從18樓墜落 意識清楚、奇蹟生還

浙江杭州一名3歲男童上周從18樓墜下，奇蹟生還。其父親趕到醫院還不敢相信，調了社區監控才確認。

門票2分錢？北京故宮致歉：程序升級現異常 已恢復正常

據香港文匯網報導，22日凌晨，部分大陸網友反映「北京故宮小程序出了bug」。有人發現，從購票系統進入後，北京故宮博物院的...

習為接班做準備？政治局釋信號：重大決策權上移更高層

中共中央政治局近日審議了「黨中央決策議事協調機構工作條例」（下稱「工作條例」），指出要設立黨中央決策議事協調機構，被認為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。