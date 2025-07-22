快訊

台師大抽血案 系教評會「懲處結果不公布」…系主任：還有討論空間

已經換了7個室友！柯文哲轟檢察官是「網軍」：被關得莫名其妙

大陸3歲男童從18樓墜落 意識清楚、奇蹟生還

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
杭州一名3歲男童從自家18樓廁所處掉落。命大生還。新京報
杭州一名3歲男童從自家18樓廁所處掉落。命大生還。新京報

浙江杭州一名3歲男童上周從18樓墜下，奇蹟生還。其父親趕到醫院還不敢相信，調了社區監控才確認。

新京報報導，孩子墜樓後有物業工作人員幫忙報警送醫。孩子父親朱先生表示，事情發生在7月15日下午，孩子午睡醒來自己到廁所，由於窗戶沒有裝限位器和防盜網，孩子不慎墜樓。「起初打死我都不信他是從18樓掉下去的，後來是讓物業調取了監控才確認」。

朱先生說，孩子左手骨折、脊柱拉傷、多個內臟破損，但好在頭部沒有受傷意識清醒，目前正逐漸恢復。朱先生推測，孩子墜樓時與樓下窗戶發生碰撞，方向偏移墜落到樹上。

經現場勘察，樓下的樹枝確有部分折斷，加上孩童身上多處劃傷，研判是樹枝緩衝救了他一命。

甘肅蘭州去年8月也有一名3歲女童從18樓墜落，身受重傷，肝臟破裂、全身多處骨折、動眼神經損傷等多處損傷，所幸經當地醫療團隊緊急搶救，該女童才康復出院。

大陸多年來高樓住家屢有幼童墜落事件，窗戶的防護工作成為重中之重。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

杭州一名3歲男童從住家18樓墜落後被樓下樹枝擋住緩衝後才掉在地面。（新京報）
杭州一名3歲男童從住家18樓墜落後被樓下樹枝擋住緩衝後才掉在地面。（新京報）

墜樓 骨折 樹枝

延伸閱讀

大陸中遠集團爭取在巴拿馬港口交易中掌握否決權

凌志峰任大陸公安部副部長 兼任特勤局長

尹馨拍鬼片殺青前多人墜樓！　收藏琥珀辟邪成凱特王妃同好

計程車疑違規左轉遭灑水車攔腰猛撞 運將大腿骨折車上乘客慘死

相關新聞

港媒：大陸女性脫口秀爆紅 官方憂慮性別對立

「以前為了合群，我要虛構老公、虛構小孩、虛構煩惱，但是不合群又能怎樣呢？」大陸脫口秀季近期引爆綜藝市場，女演員的話題更顯...

輕颱薇帕竟造成泰國2陸客死亡 1人被樹砸中1人溺斃

今年第六號颱風薇帕（陸港稱「韋帕」）雖為香港帶來狂風驟雨，幸未造成重大災情。但如今卻傳出，薇帕造成在泰國的兩名陸客不幸身...

大陸3歲男童從18樓墜落 意識清楚、奇蹟生還

浙江杭州一名3歲男童上周從18樓墜下，奇蹟生還。其父親趕到醫院還不敢相信，調了社區監控才確認。

門票2分錢？北京故宮致歉：程序升級現異常 已恢復正常

據香港文匯網報導，22日凌晨，部分大陸網友反映「北京故宮小程序出了bug」。有人發現，從購票系統進入後，北京故宮博物院的...

習為接班做準備？政治局釋信號：重大決策權上移更高層

中共中央政治局近日審議了「黨中央決策議事協調機構工作條例」（下稱「工作條例」），指出要設立黨中央決策議事協調機構，被認為...

街頭罪案減4成…港今明年加裝4000組天眼 盼與港鐵連結

香港警方高層表示，近年在個別區域安裝的「天眼」（閉路電視），有助打擊罪案，令部分街頭罪案大減逾4成，警方決定新增安裝更多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。