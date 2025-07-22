大陸3歲男童從18樓墜落 意識清楚、奇蹟生還
浙江杭州一名3歲男童上周從18樓墜下，奇蹟生還。其父親趕到醫院還不敢相信，調了社區監控才確認。
新京報報導，孩子墜樓後有物業工作人員幫忙報警送醫。孩子父親朱先生表示，事情發生在7月15日下午，孩子午睡醒來自己到廁所，由於窗戶沒有裝限位器和防盜網，孩子不慎墜樓。「起初打死我都不信他是從18樓掉下去的，後來是讓物業調取了監控才確認」。
朱先生說，孩子左手骨折、脊柱拉傷、多個內臟破損，但好在頭部沒有受傷意識清醒，目前正逐漸恢復。朱先生推測，孩子墜樓時與樓下窗戶發生碰撞，方向偏移墜落到樹上。
經現場勘察，樓下的樹枝確有部分折斷，加上孩童身上多處劃傷，研判是樹枝緩衝救了他一命。
甘肅蘭州去年8月也有一名3歲女童從18樓墜落，身受重傷，肝臟破裂、全身多處骨折、動眼神經損傷等多處損傷，所幸經當地醫療團隊緊急搶救，該女童才康復出院。
大陸多年來高樓住家屢有幼童墜落事件，窗戶的防護工作成為重中之重。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言