大陸3歲男童從18樓墜落 意識清楚、奇蹟生還

浙江杭州一名3歲男童上周從18樓墜下，奇蹟生還。其父親趕到醫院還不敢相信，調了社區監控才確認。

新京報報導，孩子墜樓後有物業工作人員幫忙報警送醫。孩子父親朱先生表示，事情發生在7月15日下午，孩子午睡醒來自己到廁所，由於窗戶沒有裝限位器和防盜網，孩子不慎墜樓。「起初打死我都不信他是從18樓掉下去的，後來是讓物業調取了監控才確認」。

朱先生說，孩子左手骨折、脊柱拉傷、多個內臟破損，但好在頭部沒有受傷意識清醒，目前正逐漸恢復。朱先生推測，孩子墜樓時與樓下窗戶發生碰撞，方向偏移墜落到樹上。

經現場勘察，樓下的樹枝確有部分折斷，加上孩童身上多處劃傷，研判是樹枝緩衝救了他一命。

甘肅蘭州去年8月也有一名3歲女童從18樓墜落，身受重傷，肝臟破裂、全身多處骨折、動眼神經損傷等多處損傷，所幸經當地醫療團隊緊急搶救，該女童才康復出院。

大陸多年來高樓住家屢有幼童墜落事件，窗戶的防護工作成為重中之重。