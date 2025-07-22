大陸雅魯藏布江建全球最大水壩 印度憂受箝制

中國政府19日宣布雅魯藏布江下游水電工程正式開工，完工後將成為全球最大的水力發電大壩，除令下游國家印度與孟加拉深感憂慮，外界並認為大壩恐賦予中國對印度經濟的箝制力量，並擔心對青藏高原環境與藏族社群造成負面影響。

BBC中文網今天報導，中國這項水壩工程所在的雅魯藏布江流出西藏後，向南流經印度阿魯納查邦與阿薩姆邦，最終穿越孟加拉。專家與官員紛紛提出警示，認為新的大壩將賦予中國控制或改道雅魯藏布江的能力。

澳洲智庫羅伊國際政策研究院（LowyInstitute）2020年曾發表報告指出，對青藏高原河流的控制，實際上賦予中國對印度經濟的箝制力量。

7月稍早，印度阿魯納查邦省長坎杜（PemaKhandu）接受印度媒體訪問時表示，一旦大壩竣工，席安河（Siang River）與布拉馬普特拉河（Brahmaputra）可能「大幅乾涸」，不僅會對部落生計構成威脅，中國甚至可能將水壩作為「水彈」利用，若是大壩忽然洩洪，整個席安地帶將被摧毀。

今年1月，印度外交部發言人便已向中國表達對大型水壩影響的關切，並敦促北京「確保下游國家的利益不受損害」，強調「與下游國家保持透明及協商的必要性」。孟加拉也就此大壩工程向中國表達關切，孟國官員今年2月致函北京，要求提供更多關於大壩的資訊。

BBC報導還指出，印度計劃在席安河上興建一座水力發電大壩，緩衝來自中國大壩的突發水流，防止洪水氾濫。

除了對鄰近國家的影響，外界也擔憂大壩將對青藏高原環境與藏族社群造成負面影響。

這座大壩位在一處據稱是全球最深長的巨型峽谷中，若興建大壩淹沒該地區，可能影響生物多樣性。且該地區位於地震頻繁地帶，更可能帶來潛在風險。

此外，活動人士指出，這些大壩是北京對西藏人民和土地剝削的最新例證，過去相關的抗議活動皆遭到鎮壓。2024年，中國政府圍捕數百名抗議另一座水力發電大壩的藏人，他們遭到逮捕、毆打，還有人受重傷。