陸廣電總局：抗戰微短劇不得違背軍事常識

大陸紀念抗日戰爭勝利八十周年慶祝活動將近，大陸中國廣電總局發布抗戰題材微短劇管理提示，要求不得出現違背軍事常識的幼稚化劇情。

據「國家廣電智庫」微信公號消息，廣電總局網絡視聽司21日發布管理提指出，部分抗戰題材微短劇存在極強人設，劇情過於追求所謂戲劇張力等問題，讓用戶產生「神劇」觀感，一定程度上造成了對抗戰真實歷史的消解和虛無，不利於青少年價值觀的塑造。

大陸廣電總局要求，各級廣電管理部門要落實監督責任，微短劇行業市場主體要落實播出、製作、宣發的主體責任，加強內容審核把關，避免將現代技術手段和知識技能粗暴嫁接到真實抗戰情景，避免主角個人能力超強的懸浮設定，避免出現違背軍事常識的「奇功」「神技」，摒棄「我方超人化、敵方弱智化」的幼稚化劇情，摒棄將家國敘事矮化為個人復仇的偽主題創作，杜絕缺乏歷史邏輯的弘揚民族大義主題的創作模式。

過去，大陸官方電視台曾播出大量「抗日神劇」受到民眾批評。這類抗日劇被批判為嚴重脫離史實甚至違反科學常理、基本邏輯，以低俗、誇張、荒誕的劇情及抗日的政治正確路線譁眾取寵；當中典型例子有利用步槍擊落飛機、主角徒手將日軍士兵撕成兩半，以及以腳踢飛來襲的的砲彈子彈等。此類抗戰戲劇的播出導致部分觀眾對其他水準合格的二戰題材影視也產生了「敬而遠之」的心理。