快訊

罷免案25%門檻曝光！新竹市長與立委門檻竟不同？原因揭曉

影／計程車違規左轉釀禍驚悚撞擊瞬間曝光 後座乘客當場慘死

哈士奇又闖禍！一口氣生吞2隻烏龜 飼主崩潰送急診「見X光照嚇壞」

聽新聞
0:00 / 0:00

港媒：大陸女性脫口秀爆紅 官方憂慮性別對立

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸脫口秀「話題女王」楊笠曾經創造「普信男」的流行語，即「條件普通卻充滿自信的男人」的縮寫，引發熱議。（圖／取自微博）
大陸脫口秀「話題女王」楊笠曾經創造「普信男」的流行語，即「條件普通卻充滿自信的男人」的縮寫，引發熱議。（圖／取自微博）

「以前為了合群，我要虛構老公、虛構小孩、虛構煩惱，但是不合群又能怎樣呢？」大陸脫口秀季近期引爆綜藝市場，女演員的話題更顯鋒芒，聚焦女性成長中面臨的重男輕女、月經羞恥、生育焦慮、性別負擔、職場歧視等困境，展現強烈碰撞和「出走的力量」。有評論認為，女性主義脫口秀正帶動行業重回巔峰。但大陸官媒卻警告，要謹防脫口秀滑向「性別對立」的泥潭。

香港星島日報周二刊出署名文章稱，新冠疫情後，大陸脫口秀表演快速崛起。在經濟不振、失業率高企、職場競爭內捲加劇的背景下，脫口秀中的嬉笑怒罵，成為中青年人緩解焦慮的鎮痛藥。女性脫口秀演員橫空殺出。「話題女王」楊笠曾經創造「普信男」的流行語，即「條件普通卻充滿自信的男人」的縮寫，引發熱議。

大陸《脫口秀和Ta的朋友們2》和《喜劇之王單口季2》兩檔節目近期接連開播。相較往年，今年女演員人數更多，有42位，佔比達40%。45歲的王小利，將單身無子作為王牌，「沒人知道45歲不結婚該怎樣，那我做什麼都是榜樣」；運動員出身的前空姐「嘻哈」，一邊用寬鬆T恤打破大眾對空姐的刻板印象，一邊犀利吐槽航空公司的穿絲襪規定；去年掀起「月經羞恥」討論的菜菜，今年將目光轉向內衣，控訴鋼圈對女性身心的雙重壓迫等等。

面對一個家暴、出軌、敗家的丈夫，山東臨沂50歲村訊息中心的「房主任」，被父母勸解忍一忍，「有什麼不能過的？」她帶著兩個女兒結束婚姻，稱有底氣支持女兒做出跟自己不一樣的選擇：「我女兒如果以後結婚了，有一天推開門說『媽，他……』，我能回她：『離！』」

新加坡《聯合早報》則稱，脫口秀女演員更大膽發聲、突破禁忌話題，折射中國社會傳統性別意識與權力結構正在面對挑戰。而近年來表現為比以往更尖銳的男女對立，也間接導致中國單身女性越來越多，結婚人數連年下降，而離婚率居高不下。

黨媒浙江省委宣傳部旗下「浙江宣傳」則發表評論認為，脫口秀為討論社會議題提供了獨特空間，但部分內容正從思想碰撞的場域，滑向情緒輸出的戰場，不利群體理解，甚至成了挑起激化性別對立的催化劑。

結婚 脫口秀 性別意識

延伸閱讀

蘇州日校車女保母胡友平 獲全國見義勇為英雄稱號

京東收購香港超市 港媒憂慮中國式內捲來襲

凌志峰任大陸公安部副部長 兼任特勤局長

對岸AI產業規模逾2.8兆

相關新聞

港媒：大陸女性脫口秀爆紅 官方憂慮性別對立

「以前為了合群，我要虛構老公、虛構小孩、虛構煩惱，但是不合群又能怎樣呢？」大陸脫口秀季近期引爆綜藝市場，女演員的話題更顯...

輕颱薇帕竟造成泰國2陸客死亡 1人被樹砸中1人溺斃

今年第六號颱風薇帕（陸港稱「韋帕」）雖為香港帶來狂風驟雨，幸未造成重大災情。但如今卻傳出，薇帕造成在泰國的兩名陸客不幸身...

習為接班做準備？政治局釋信號：重大決策權上移更高層

中共中央政治局近日審議了「黨中央決策議事協調機構工作條例」（下稱「工作條例」），指出要設立黨中央決策議事協調機構，被認為...

街頭罪案減4成…港今明年加裝4000組天眼 盼與港鐵連結

香港警方高層表示，近年在個別區域安裝的「天眼」（閉路電視），有助打擊罪案，令部分街頭罪案大減逾4成，警方決定新增安裝更多...

幼兒園233童鉛中毒驚動北京 甘肅疾控中心書記丟官

中國甘肅省官方昨天公布對天水市幼兒園孩童鉛中毒的調查報告，指甘肅省疾控中心管理不力，並對該中心多名領導立案審查調查。媒體...

「做飯太費時」中國年輕人投入私廚 上門做家常菜

面對快節奏的現代生活，中國許多年輕人不再經常下廚。而熱愛做飯的年輕人抓住機遇，當起私廚，提供上門烹飪服務。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。