港媒：大陸女性脫口秀爆紅 官方憂慮性別對立

「以前為了合群，我要虛構老公、虛構小孩、虛構煩惱，但是不合群又能怎樣呢？」大陸脫口秀季近期引爆綜藝市場，女演員的話題更顯鋒芒，聚焦女性成長中面臨的重男輕女、月經羞恥、生育焦慮、性別負擔、職場歧視等困境，展現強烈碰撞和「出走的力量」。有評論認為，女性主義脫口秀正帶動行業重回巔峰。但大陸官媒卻警告，要謹防脫口秀滑向「性別對立」的泥潭。

香港星島日報周二刊出署名文章稱，新冠疫情後，大陸脫口秀表演快速崛起。在經濟不振、失業率高企、職場競爭內捲加劇的背景下，脫口秀中的嬉笑怒罵，成為中青年人緩解焦慮的鎮痛藥。女性脫口秀演員橫空殺出。「話題女王」楊笠曾經創造「普信男」的流行語，即「條件普通卻充滿自信的男人」的縮寫，引發熱議。

大陸《脫口秀和Ta的朋友們2》和《喜劇之王單口季2》兩檔節目近期接連開播。相較往年，今年女演員人數更多，有42位，佔比達40%。45歲的王小利，將單身無子作為王牌，「沒人知道45歲不結婚該怎樣，那我做什麼都是榜樣」；運動員出身的前空姐「嘻哈」，一邊用寬鬆T恤打破大眾對空姐的刻板印象，一邊犀利吐槽航空公司的穿絲襪規定；去年掀起「月經羞恥」討論的菜菜，今年將目光轉向內衣，控訴鋼圈對女性身心的雙重壓迫等等。

面對一個家暴、出軌、敗家的丈夫，山東臨沂50歲村訊息中心的「房主任」，被父母勸解忍一忍，「有什麼不能過的？」她帶著兩個女兒結束婚姻，稱有底氣支持女兒做出跟自己不一樣的選擇：「我女兒如果以後結婚了，有一天推開門說『媽，他……』，我能回她：『離！』」

新加坡《聯合早報》則稱，脫口秀女演員更大膽發聲、突破禁忌話題，折射中國社會傳統性別意識與權力結構正在面對挑戰。而近年來表現為比以往更尖銳的男女對立，也間接導致中國單身女性越來越多，結婚人數連年下降，而離婚率居高不下。

黨媒浙江省委宣傳部旗下「浙江宣傳」則發表評論認為，脫口秀為討論社會議題提供了獨特空間，但部分內容正從思想碰撞的場域，滑向情緒輸出的戰場，不利群體理解，甚至成了挑起激化性別對立的催化劑。