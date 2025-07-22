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蘇州日校車女保母胡友平 獲全國見義勇為英雄稱號

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
蘇州去年6月24日發生日本人遭襲擊事件，導致出手制止的陸籍校車女員工胡友平死亡。（圖／取自微博）
蘇州去年6月24日發生日本人遭襲擊事件，導致出手制止的陸籍校車女員工胡友平死亡。（圖／取自微博）

大陸第十五屆全國見義勇為英雄模範（含群體）名單22日公布，8名個人和2個群體獲「全國見義勇為英雄」稱號。其中，也包括去年6月江蘇蘇州一對日本母子遭一名中國男子襲擊期間，挺身阻止而不幸被刺身亡的校車保母胡友平。

據澎湃新聞報導，案發於去年6月24日，一名30多歲日本女子和其兒子在巴士站等候校車期間，被一名男子用刀襲擊。校車女保母胡友平試圖阻止期間，遭兇徒刺中，最終傷重不治。疑犯去年11月底被起訴。今年4月，大陸法院訊速審結，日媒報導涉案男子以故意殺人罪被判死刑。

事發後，大陸當局把這件事定性為「偶發事件」。大陸外交部發言人毛寧去年6月28日在例行記者會上表示，胡友平女士體現了中國人民的善良和勇敢。 

天津天塔去年6月28日也亮燈紀念胡友平：「一道照亮世人心靈的光！」

但去年9月18日上午，一名於深圳日本人學校就讀的十歲日本籍男童，也在離校門外200公尺處被44歲中國大陸籍男子持刀襲擊受傷，翌日凌晨於醫院不治身亡。接連發生日本學童無端遇襲事件，也導致在中國的日本人恐慌及日商和在大陸日本人大量撤離中國。

日本 校車 保母

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