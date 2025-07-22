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輕颱薇帕竟造成泰國2陸客死亡 1人被樹砸中1人溺斃

聯合報／ 大陸中心／即時報導
今年第六號颱風薇帕造成泰國兩名陸客不幸身亡，其中一人是在普吉島海灘遭連根把起的大樹砸中。圖為普吉島卡塔海灘資料照。（路透）
今年第六號颱風薇帕造成泰國兩名陸客不幸身亡，其中一人是在普吉島海灘遭連根把起的大樹砸中。圖為普吉島卡塔海灘資料照。（路透）

今年第六號颱風薇帕（陸港稱「韋帕」）雖為香港帶來狂風驟雨，幸未造成重大災情。但如今卻傳出，薇帕造成在泰國的兩名陸客不幸身亡。

據《曼谷郵報》21日報導，薇帕20日給泰國帶來了狂風暴雨。泰國普吉島和甲米府20日受暴風雨襲擊，造成兩名中國遊客死亡。

普吉島警察局稱，20日，一名53歲中國王姓女子在普吉島的海灘上被樹木砸傷身亡。王某當時正和丈夫躺在樹下的沙灘長椅上，突然大風將樹連根拔起，倒在他們身上。王某當場被砸死，其丈夫也受了輕傷。

泰國海事執法指揮中心20日則報告，在毗鄰普吉島的甲米府海灘，34歲的中國男子當天在該海域溺水身亡。據報導，這名遊客與朋友一起遊泳時被洶湧的海水捲走。其屍體在事發地約1公里外的海域被發現。

中國駐泰國大使館微信公眾號22日發布新聞稿指出，近期受熱帶風暴及西南季風影響，泰國北部、中東部及南部部分地區出現強降雨至特大暴雨，提醒在泰同胞做好強風強降雨應對準備，提高防範意識。

新聞稿還提到，近日泰南和芭達雅及附近海域風浪較大，提醒中國遊客合理規劃遊玩行程，審慎參加跳島遊等出海活動。海灘、碼頭若插有紅旗或遇暴雨等惡劣天氣切勿下水或出海，參與涉水項目務也必全程穿戴好救生設備。

泰國 暴雨 風暴 颱風

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