凌志峰任大陸公安部副部長 兼任特勤局長
大陸官方通報，凌志峰獲任命為中國公安部副部長，兼任特勤局局長。大陸人社部21日在官網發布國務院任免國家工作人員消息，凌志峰獲任命為公安部副部長。
大陸公安部官網「機構設置」欄目顯示，凌志峰現任公安部黨委委員、副部長、政治部主任兼特勤局黨委書記、局長，副總警監警銜。
中國大陸公安部特勤局負責保衛副國級領導人及外國訪華政要等，也負責維護重大活動安全、聯合國維護和平任務等。
前公安部副部長兼特勤局黨委書記、局長王志忠已調任公安部副部長兼國家移民管理局黨組書記、局長。
公開資料顯示，今年57歲的凌志峰是浙江富陽人，擁有法學學士學位，1990年8月參加工作以來，深耕於浙江省，曾歷任富陽市高橋鎮黨委書記，淳安縣委組織部長、政法委書記、縣長、縣委書記，紹興市公安局長、副市長、政法委書記，省應急管理廳黨委書記、廳長，金華市委書記等職。
2022年7月，凌志峰調往廣西壯族自治區，出任政府副主席、黨組成員，自治區公安廳黨委書記、廳長、督察長，兼任自治區黨委政法委員會副書記。2023年3月，凌志峰到中央任職，接下公安部黨委委員、政治部主任職務，直至這次再升新職。
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