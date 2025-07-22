凌志峰任大陸公安部副部長 兼任特勤局長

因「懶」而生的智慧家電已見怪不怪，在中國大陸，可同時洗內衣、襪子和外衣的懶人洗衣機正火紅，但你可想過其他主打「服務懶人」的新興業務竟然也有賺頭？上門煮飯、代客剝蝦甚至代客相親都儼然成為一門生意，這懶人經濟的背後，其實是追求效率和智慧的生活哲學，不僅推動兆級經濟，更為許多人創造全新的就業選擇。當各種生活瑣事都可找人代勞，下一步，是否有人能替你上班？

2025-07-22 10:00