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捏造杭州「糞水」謠言 網友被刑事拘留

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
杭州余杭區居民從上周三（16日）稱自來水出現刺鼻異味，許多網友謠傳是糞水進入自來水管道。（圖／取自微博）
杭州余杭區居民從上周三（16日）稱自來水出現刺鼻異味，許多網友謠傳是糞水進入自來水管道。（圖／取自微博）

杭州余杭區居民從上周三（16日）稱自來水出現刺鼻異味，網友邵某豪傳播虛假「警情通報」，謠稱「主城區13處水路接駁下水糞水排汙管網」，引發大量網友關注。目前，邵某豪已被屬地公安機關依法刑事拘留。

據澎湃新聞報導，官方通報稱，近日，杭州市余杭區仁和街道及良渚街道部分區域出現自來水氣味異常，已初步查明導致異味的為特定自然氣候條件下藻類厭氧降解產生的硫醚類物質。經採樣分析確認後隨即啟動供水突發事件應急預案，切換水源，供水水質得到有效控制，出廠水質安全。

稍早前，余杭區多個小區民眾發帖稱自來水有刺鼻異味，還帶有深褐色沉澱物，有人用這樣的水洗澡後，「養的貓還朝我做出埋屎的動作」。網民邵某豪傳播虛假「警情通報」，謠稱「主城區13處水路接駁下水糞水排污管網」，引發大量關注，還有網民以古詩句戲謔：暖風薰得遊人醉，直把杭州作「便州」。

杭州余杭區居民從16日開始抱怨自來水出現刺鼻異味，引來喝到「糞水」的質疑，並調侃杭州是「便州」。官方直到19日才公布導致異味的是藻類產生的硫醚類物質，不過，仍有眾多網友不信任官方說法。

水質 氣味

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