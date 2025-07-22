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杭州自來水發臭 一網友指稱遭糞水汙染已被「刑拘」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
杭州余杭民眾16日發現自來水不僅發臭，而且呈現灰褐色，有民眾以布巾簡單過濾後「秒變深褐」。（圖／取自《澎湃新聞》）
杭州余杭民眾16日發現自來水不僅發臭，而且呈現灰褐色，有民眾以布巾簡單過濾後「秒變深褐」。（圖／取自《澎湃新聞》）

7月16日，浙江省杭州市余杭區良諸街道，居民普遍反映自來水被汙染了，打開水龍頭流出來的水都是臭的，部分居民在飲用了「問題自來水」後還出現腹瀉、皮膚瘙癢等症狀。隨後網上傳出：「主城區13處水路接駁下水糞水排汙管網」。自來水遭糞水汙染的消息，一時間引發不少杭州市民恐慌。

據人民日報微博22日上午報導，經查，「主城區13處水路接駁下水糞水排汙管網」是網友邵某豪為博取關注、吸引眼球，在互聯網平台發布該虛假「警情通報」，造成謠言傳播擴散。目前，該邵已被屬地公安機關依法「刑事拘留」。

在中國大陸「刑事拘留」為偵查階段初期採取的臨時性關押措施。公安機關認為需要逮捕的，應在拘留後的3日內提請檢察院審查批准。特殊情況下，最長拘留時間可達37天。

資料顯示，杭州市余杭區常住人口約142萬人。

余杭區人民政府19日發布的情況通報稱，7月16日8時，仁和水廠發現水質嗅味指標異常，經採樣分析確認後隨即啟動供水突發事件應急預案，切換水源，供水水質得到有效控制，出廠水質安全。

通報稱，情況發生後，當地政府立即啟動調查程序，並成立由國家、省級專家等組成的調查組，已初步查明導致異味的為特定自然氣候條件下藻類厭氧降解產生的硫醚類物質，具體原因正在進一步溯源調查中，有關結果將及時公布。

當時的通報指出，目前網上謠言較多，關於「糞水」的網絡謠言，警方已依法查處，呼籲當地民眾不信謠、不傳謠。

儘管官方聲稱「出廠水質安全」，但杭州不少民眾依然選擇購買瓶裝水飲用。對於杭州市民寧可搶購礦泉水，有網友表示，「主要是官方的解釋完全沒有說服力啊」「不敢說話，說錯一句話，分分鐘被抓」「反正誰吃了，誰心裡清楚」。

水質 公安 上傳

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