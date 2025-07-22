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陸知名舞蹈家自曝曾患乳腺癌 接受25次放化療瞞家人赴春晚

香港01／ 撰文：許祺安
上海歌舞團榮典首席演員朱潔靜。（朱潔靜微博）
上海歌舞團榮典首席演員朱潔靜。（朱潔靜微博）

陸媒《上觀新聞》報導，上海歌舞團榮典首席演員朱潔靜此前曾長時間離開舞台，其近日在採訪中透露自己罹患的是乳腺癌，曾接受25次放化療，結束最後一次治療的次日，朱潔靜瞞着家人攜帶未拆線的傷口，趕往北京參與春晚舞蹈《幽蘭》彩排。

報導指，朱潔靜透露，在今年（2025年）春晚排練的前一天，剛接受完6次化療和19次放療。治療期間出現脫髮、嘔吐、乏力等嚴重副作用，術後傷口未痊癒時仍堅持排練。

2025年1月18日，結束最後一次治療的次日，朱潔靜瞞着家人攜帶未拆線的傷口，趕往北京參與春晚舞蹈《幽蘭》彩排。

朱潔靜曾在微博發文稱：「1月18號晚接到一通電話，說幽蘭需要我。那是我結束最後一次治療的第二天，也是我手術後整整第4個月。身邊人都勸我不要去，擔心身體吃不消，但我還是去了。」

公開資料顯示，朱潔靜，1985年10月3日出生於浙江省嘉興市，古典舞女舞者，先後畢業於上海舞蹈學校、上海戲劇學院。

朱潔靜曾四次登上春晚舞台：2020年的《晨光曲》，2021年的《朱䴉》，2023年的《碇步橋》，2025年的《幽蘭》，她的舞姿多次驚艷觀眾。

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文章授權轉載自《香港01》

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