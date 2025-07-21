蘇州日本人學校導護胡友平 獲選大陸見義勇為英雄

中共中央政法委今天在北京舉行第15屆「全國見義勇為英雄模範表彰大會」，2024年6月在蘇州日本人學校遭行兇事件中，挺身保護車內學童而被刺身亡的隨車女導護胡友平，與其餘7名個人及2個群體一同獲得「全國見義勇為英雄」稱號。

綜合新華社報導及「中央政法委長安劍」微信公眾號公告，胡友平被註記為「犧牲前係江蘇省蘇州市姑蘇區居民」，但並沒有提到她的具體事蹟。

根據公告，這場表彰大會上，包括胡友平在內的8名個人和2個群體，獲得「全國見義勇為英雄」稱號；另有40名個人和10個群體則獲得「全國見義勇為模範」稱號。

2024年6月24日下午，來自安徽、在蘇州居住的失業男子周加勝在蘇州日本人學校附近，先是向一對等候校車接送放學的日籍母子持刀行兇成傷，更上車繼續行兇，將挺身而出的隨車女導護胡友平刺殺身亡，震驚中日社會。周嫌隨後被捕，今年1月23日被法院判處死刑，並在4月間被執行死刑。

胡友平身亡後，旅居中國的日本僑民及部分中國民眾紛紛表達追思，並有日本僑民有意捐款慰問她的家屬。但其家屬隨後發表聲明，指「不接受捐款捐物，也希望不再被打擾，只願逝者安息，家人們能盡早回歸平靜的生活」。

而案發後不久，蘇州市「見義勇為稱號評定工作小組」於2024年6月27日提請蘇州市政府追授胡友平「蘇州市見義勇為模範」稱號，並在同年7月2日正式追授。

中共中央政法委書記陳文清則在上述表彰大會上說，中共20大以來「『見義勇為事業』取得新的成就」。要不斷加強「見義勇為工作」，讓見義勇為成為「新時代社會風尚」。並要大力弘揚見義勇為精神，廣泛宣傳見義勇為事跡，「真心關愛」見義勇為英雄，加強見義勇為工作組織領導，不斷開創「新時代見義勇為事業新局面」。