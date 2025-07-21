快訊

獨／捨韓國工作直奔台灣！韓援女神現身報名啦啦隊海選

影／才傳落石砸車釀2傷...蘇花公路又有災情 用路人哀「拿命賭」

聽新聞
0:00 / 0:00

山寨？大陸疑仿美國技術 推新型垂直起降無人機

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
美國V-Bat垂直起降無人機，具有極佳的臨時部署能力，問世之後就深受各方的歡迎，也有一部分提供給烏克蘭，經歷戰場洗禮。(shield AI)
美國V-Bat垂直起降無人機，具有極佳的臨時部署能力，問世之後就深受各方的歡迎，也有一部分提供給烏克蘭，經歷戰場洗禮。(shield AI)

一款新型垂直起降（VTOL）無人機，在四川省山區的高原救災演習中亮相。然而，此無人機的設計與美國國防科技新創公司「護盾AI科技」（Shield AI）所推出的V-BAT無人機極為相似，引發媒體關注。

根據網媒香港01引述《防衛部落格》（Defense Blog）報導，這款中國製VTOL無人機翼展2.6公尺，高1.8公尺，由尾部導風扇推動，其下方設有四支簡單堅固的支架，能夠垂直起降。報導指出，該無人機的外觀與技術結構與V-BAT「有著驚人的相似之處」。

美國V-Bat垂直起降無人機，具有極佳的臨時部署能力，問世之後就深受各方的歡迎，也有一部分提供給烏克蘭，經歷戰場洗禮。

兩款無人機皆採用涵道風扇尾座式結構，具備垂直起飛、懸停及前向飛行等能力。報導對比指出，V-BAT高度3.8公尺，翼展2.9公尺，體型與載荷皆更大，性能也更偏向軍事用途。有觀察指出，中國大陸方面可能會以「尺寸上的差異表明，此設計是一種延伸，而不是直接複製」作為回應。

另有媒體報導介紹，這款無人機目前主要用於災害救援，配備紅外線與可見光攝影裝置，可協助搜尋災區環境特徵與受困生還者訊號。該無人機亦具模組化設計，可依任務需求改裝搭載不同感測器。

報導指出，該系統由中國航空工業集團研發設計，並導入人工智慧AI技術，用以實現自動飛行規劃、避障功能與群體作業能力。

美國V-Bat垂直起降無人機，具有極佳的臨時部署能力，問世之後就深受各方的歡迎，也有一部分提供給烏克蘭，經歷戰場洗禮。(shield AI)
美國V-Bat垂直起降無人機，具有極佳的臨時部署能力，問世之後就深受各方的歡迎，也有一部分提供給烏克蘭，經歷戰場洗禮。(shield AI)
中國製VTOL無人機翼展2.6公尺，高1.8公尺，由尾部導風扇推動，其下方設有四支簡單堅固的支架，能夠垂直起降。（微博照片）
中國製VTOL無人機翼展2.6公尺，高1.8公尺，由尾部導風扇推動，其下方設有四支簡單堅固的支架，能夠垂直起降。（微博照片）

美國國防

延伸閱讀

俄羅斯新一波無人機飛彈攻擊 基輔至少1死多處起火

嘉縣義竹試辦AI地空整合捕犬 僅1週捉逾8成浪犬

台積電組無人機隊動起來 帆宣、中光電、雷虎等都有興趣

銘旺科 要建邊緣算力中心

相關新聞

山寨？大陸疑仿美國技術 推新型垂直起降無人機

一款新型垂直起降（VTOL）無人機，在四川省山區的高原救災演習中亮相。然而，此無人機的設計與美國國防科技新創公司「護盾A...

要下架了…農夫山泉最難喝的「紅色尖叫」5元炒到88元

近日，有網友發現二手平台上部分商家售賣即將過期的「紅色尖叫」飲料，價格高達48元至88元（人民幣，下同，約12.25美元...

嫌村民素質低？ 山西農村新公廁「沒錢維護」領導來才開

中國近年推動「農村廁所革命」，要求提升農村公共廁所服務品質。山西省運城市稷山縣2023年花費約230萬元人民幣（約32萬...

陸媒：老人納涼的成本不能轉嫁給肯德基

7月21日紅星新聞報導，近日，網友拍下山東聊城東昌府區肯德基店內多位老人佔座引發熱議。老人聚在一起聊天，有的打牌，有的躺...

無差別攻擊？雲南昆明車撞人事件2死9傷 司機被抓

雲南昆明警方證實，一名男子20日在昆明開車撞上車子和行人，造成兩人死亡，九人受傷，肇禍司機已被抓獲。

中醬香餅網紅在美被捕 勵志代表翻車是為搶地盤還是女人？

還記得那個在美國矽谷賣醬香餅，被部分中國媒體捧為「海外創業勵志代表」的中國網紅「小唐」嗎？據報導，小唐近日在洛杉磯被警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。