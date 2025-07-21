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陸媒：老人納涼的成本不能轉嫁給肯德基

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
山東聊城一群老人吃完早飯就群聚在肯德基，不點餐，只佔座，聊天、打牌和睡覺，影響生意經營，影片流出，引發大陸網友熱議。（紅星新聞影片截圖）
山東聊城一群老人吃完早飯就群聚在肯德基，不點餐，只佔座，聊天、打牌和睡覺，影響生意經營，影片流出，引發大陸網友熱議。（紅星新聞影片截圖）

7月21日紅星新聞報導，近日，網友拍下山東聊城東昌府區肯德基店內多位老人佔座引發熱議。老人聚在一起聊天，有的打牌，有的躺在座椅上睡覺，但是都沒有點餐。評論區不少網友表示這種佔座行為很影響做生意。 店員表示最近天氣熱，許多老人吃完早餐就來店裡乘涼，店員只能盡量溝通，希望不影響客人用餐。

報導稱，該店所屬的柳園街道辦事處表示，老人家去乘涼屬於自發行為，店舖自主經營，目前主要靠店員勸說。

極目新聞則發表評論員文章表示，老人進餐廳佔座不消費，影響客人用餐是客觀存在的。再加上他們一些不文明的行為以及成群紮堆，讓餐廳似乎成了消暑納涼的公益場所，很多大陸網友看不下去了。

不得不強調，一方面，在高溫天氣下，老人有避暑需求。另一方面，店舖是經營場所，沒有責任承擔相關義務。允許是情分，不允許是本分。這一點應該說清楚。肯德基餐廳「盡量溝通，不影響客人用餐」的說法，就對老人保持了一定的善意和寬容度。

照理說，老人家也有義務積極配合，杜絕不文明行為，有客人時來讓座，盡量減少佔用時間等，用善意回應善意，不影響餐廳的正常經營。

當地街道辦的說法，則有些不負責任，相關部門應該積極主動解決餐廳的困惑。不能因為老人是自發行為，老人納涼也是剛需，就可以不管。對此，不妨主動勸說，以免雙方發生糾紛衝突。如果餐廳有報警行為，有關部門應該積極維護餐廳的合法權益。

在高溫天氣下，多出現了老人進經營場所佔座的行為。他們既不消費，還影響商家經營，無疑讓人擔憂。因為，保障商戶正常經營是相關部門的責任。同時，當地需要想辦法，提供更多消暑納涼的場所，引導老人前往，減少老人去干擾店舖的正常運作。

總之，老人消暑納涼的代價不應轉嫁給肯德基。保障店鋪正常運營，是營商環境建設的重要一環。當地應當體察商家的無奈，及時主動介入處理。對商家而言，若因老人佔座導致經營難以正常開展，不妨報警求助。同時，輿論也不必給餐廳扣上 「不敬老」 的帽子。

餐廳 肯德基

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