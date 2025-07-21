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幼兒鉛中毒事件後 甘肅疾控中心領導換人

中央社／ 台北21日電

中國甘肅省官方昨天公布對天水市幼兒園孩童鉛中毒的調查報告，指甘肅省疾控中心管理不力，並對該中心多名領導立案審查調查。媒體報導，甘肅省疾控中心黨委書記、主任已改由張廷生擔任。

除了甘肅省疾控中心更換領導，甘肅省衛健委昨天也宣布，由甘肅省人民醫院全面託管天水市中西醫結合醫院（天水市第二人民醫院），提升後者的醫療衛生服務水準，天水市第二人民醫院重新購置國內最新血鉛檢驗設備。該院在此案中，涉及修改受害孩童檢測出的血鉛數值。

據甘肅省衛健委網站消息，20日下午，甘肅省疾病預防控制中心召開幹部大會，宣布張廷生任甘肅省疾病預防控制局黨組成員、副局長，甘肅省疾病預防控制中心黨委書記、主任。

20日，甘肅省委省政府調查組通報了天水市褐石培心幼兒園幼兒血鉛異常問題調查處置情況。

2日至3日，天水市褐石培心幼兒園血鉛檢測由甘肅省疾控中心承擔。調查發現，甘肅省疾控中心對此重大緊急任務沒有重視，組織管理不力，主要負責人簡單隨意安排血鉛檢測工作，檢測人員嚴重違反操作規程，導致檢測結果「嚴重失真」，後又透過多種方式逃避責任、阻礙調查。

調查並指，該中心黨委書記王文軍、主任孫建云、理化實驗室主任李擁軍還涉嫌存在其他違紀違法問題。紀檢監察機關已對王文軍、孫建云、李擁軍等7人立案審查調查。目前，王文軍、孫建云的簡歷已從甘肅省疾控中心網站上撤下。

甘肅省天水市麥積區褐石培心幼兒園6月間爆發233名幼童鉛中毒，甘肅省委、省政府7月12日宣布成立調查組，提高層級調查此案，並在20日公布調查報告。

調查結果指全案是幼兒園廚師以顏料為餐點染色所致，與周邊環境無關。這起事件也暴露了諸多方面的疏失，園方、天水市第二人民醫院、甘肅省疾控中心等負有責任，全案6人被批捕，17人被調查，天水市委書記、市長也被立案問責。

這次事件中，不少幼童在天水本地醫院和在陝西省西安的醫院測出的血鉛數值相差結果極大，導致最後家長們都攜兒跨省到西安求醫。

網站 主任 幼兒園

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