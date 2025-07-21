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無差別攻擊？雲南昆明車撞人事件2死9傷 司機被抓
雲南昆明警方證實，一名男子20日在昆明開車撞上車子和行人，造成兩人死亡，九人受傷，肇禍司機已被抓獲。
昆明市公安局交通管理支隊周一通報，昆明西山區金碧路7月20日下午1時16分發生一起道路交通事故。
根據發佈在「昆明交警」微博帳號的通報，肇禍司機是一名49歲李姓男子，昆明市西山區人，他駕駛一輛藍色小型越野車行駛至金碧路時，撞上正常行駛的電動自行車及行人，隨後駕車逃逸途中又與其他車輛及行人發生碰撞。
事故共造成兩人死亡，四人輕傷，五人輕微傷，受傷人員已送醫院救治，無生命危險。
警方也說，公安機關已將男子抓獲，已排除酒駕、毒駕嫌疑。初步查明屬交通肇事逃逸，事故正在進一步調查處理中。
據大象新聞早前報導，多名中國大陸網友20日發布影片稱，昆明市市中心金馬碧雞坊附近發生一起機動車撞人事件。
現場影片顯示，有多位行人及騎電動車的人被撞倒在地。另一段網傳影片顯示，事故發生後，疑似肇事車輛司機已被警方控制。
另據微信網友稱，當天下午越野SUV（坦克 300）從金興路雲津大廈由東向西方向，無差別衝撞行人，1.5公里後，向途經西昌路、滇緬去道、普及路，持續衝撞。網傳，有131人死亡，337人受傷，其中41人重傷。但大陸微博、微信自20日下午後，就全面刪除網上相關影片。
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