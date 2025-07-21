昆明汽車撞人事故謠言四起 官方指2死9傷
雲南省昆明市昨天發生汽車衝撞事故，網傳死者100餘人。官方今天通報闢謠，指這起交通事故造成2死9傷。
昆明市公安局交通管理支隊今天發布警情通報，指7月20日下午1時16分，昆明市西山區金碧路發生一起道路交通事故。
據通報，經查，49歲的李姓男子駕駛一輛藍色小型越野車行駛至金碧路時，撞上正常行駛的電動自行車及行人，隨後駕車逃逸途中又與其他車輛及行人發生碰撞。事故共造成2人死亡，4人輕傷，5人輕微傷，受傷人員已送醫院救治，無生命危險。
目前，公安機關已將李姓男子抓獲，已排除酒駕、毒駕嫌疑。初步查明屬交通肇事逃逸，事故正在進一步調查處理中。
昨天下午，中國的社群平台上就傳出昆明發生汽車衝撞事故，由於去年11月廣東珠海發生汽車故意撞人案造成35人死亡，引發有關駕駛者報復社會的聯想。各種傳言紛至，甚至有人轉發藍底白字的偽造「警情通報」，指此次事故造成131人死亡、337人受傷。有網友質疑，「這得有多大的面積…可能嗎？」
當前中國調查記者缺位，許多事件只能仰賴官方通報，官民互信不足。近期社會事件中，更不只一次出現假造官方通報的情況，打擊原本就脆弱的公信力。譬如，杭州部分區域16日傳出自來水有異味後，也出現假造的警情通報，指糞水管接錯，加重民眾恐慌，隨後官方出面闢謠。
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